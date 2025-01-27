حفل هذا العام يشهد توزيع جوائز ضمن 19 فئة متنوعة، تقديرًا لجهود الأفراد والشركات التي تركت بصمة واضحة في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة

الحدث السنوي الرائد يحتفي بالإنجازات الاستثنائية في قطاع الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء المملكةشب

الرياض، المملكة العربية السعودية:

تكريماً للتميز والإبداع في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، ينطلق نهاية هذا الأسبوع حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في نسخته الخامسة، ليُسلّط الضوء على أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع على مستوى المملكة العربية السعودية.

يُقام الحفل يوم 31 يناير في SEF أرينا، الوجهة الرائدة للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي. ويهدف هذا الحدث المرموق إلى إلهام وتكريم كل من الهواة والمحترفين، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تُساهم في نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الواعد.

تُمنح جوائز هذا العام ضمن 19 فئة متنوعة تُبرز مختلف جوانب قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، احتفاءً بالأفراد والشركات التي تركت بصمة واضحة في هذا المجال.ومن بين أبرز الجوائز: جائزة أفضل لاعب صاعد لهذا العام، وجائزة أفضل موهبة صاعدة لهذا العام، وجائزة أفضل لاعبة لهذا العام، مقدمة من هيلتون، وجائزة أفضل نادٍ لهذا العام، مقدمة من ريتشي، وجائزة أفضل قائمة لاعبين لهذا العام، مقدمة من قولدن سنت، وجائزة أفضل صانع محتوى، مقدمة من البنك السعودي للاستثمار. وتُبرز هذه الجوائز مختلف جوانب قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تعكس جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التزامنا بتكريم التميّز والإبداع في هذا القطاع الديناميكي، وإلهام الجيل القادم من المواهب لإطلاق العنان لقدراتهم وتحقيق طموحاتهم. وبينما نحتفل بالنسخة الخامسة من هذه الجوائز المرموقة، لا يسعنا إلا أن نكون فخورين بالمكانة التي حققتها المملكة العربية السعودية كرائد عالمي في هذا القطاع الحيوي والمتنامي".

وأضاف الفوزان: "شهدت الرياضات الإلكترونية في المملكة هذا العام نقلة نوعية، تجلّت في الإنجازات التاريخية التي حققها فريق فالكونز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية وانتصار المنتخب السعودي في منافسات " Rocket League " ضمن كأس العالم FIFAe™. وتُؤكّد هذه الانتصارات مكانة وطننا في هذا القطاع وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات العالمية. كما نتطلع إلى تطوير مجتمع الألعاب محليًا وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية بارزة في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية."

لا تقتصر جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تكريم اللاعبين فحسب، بل تُسلّط الضوء أيضًا على أبرز المساهمين في ازدهار هذا القطاع، بالإضافة إلى المتخصصين في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتُجسّد هذه الجهود رؤية المملكة في بناء مجتمع قوي ونابض بالحياة للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبدعمٍ من شركاء النجاح الرئيسيين، بمن فيهم ريتشي (شريك الأناقة الرسمي)؛ وهيلتون (شريك الضيافة الرسمي)؛ وقولدن سنت (شريك الطيب الرسمي)؛ ونوفا (شريك رئيسي)؛ وأيضاً البنك السعودي للاستثمار (الشريك المقدم)، تستعد جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتكون حدثاً استثنائياً يحتفي بتأثير المملكة المتنامي في عالم الرياضات الإلكترونيةوتُجسد هذه الشراكات الاستراتيجية دعم العلامات التجارية الكبرى للتطور المستمر لقطاع الرياضات الإلكترونية، ورؤيتها للمساهمة في تشكيل مستقبله في المملكة."

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الاعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب. ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطبت استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

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