من خلال تحالف السويدي إليكتريك، ودي بي شنكر وهيئة الموانئ البرية والجافة

وزير النقل يفتتح "ميناء أكتوبر الجاف" كأول ميناء بري جاف في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الفيديو كونفرانس

أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

المشروع بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك في مصر

القاهرة: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ميناء أكتوبر الجاف عبر الفيديو كونفرانس، والذي يعد أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك فيه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل افتتاح ميناء أكتوبر الجاف الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي كما إنه متصل بشبكة سكك حديد مصر لربطها بالموانئ البحرية في مصر، ، بما يجعله موقع استراتيجي لتسهيل النقل متعدد الوسائط ، ويحتوي المشروع على منطقة جمركية على مساحة 382 ألف متر مربع، و منطقة انتظار للشاحنات تتسع لـ 70 شاحنة، و طاقة استعابية سنوية تصل إلى 450 ألف حاوية مكافئة، و 5 خطوط سكك حديدية بطول 4300 متر .

وقد حصل مشروع ميناء أكتوبر الجاف على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المنطقة الصناعية بقيمة تمويلية تبلغ25 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة ميناء أكتوبر الجاف، كما يقدم البنك المساعدة الفنية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات البيئية وزيادة الشمول بين الجنسين.

وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك:" تأتي مشاركتنا في هذا المشروع الرائد في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال مشروعات اقتصادية وتنموية وبيئية تخدم قطاع الصناعة حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، تتمثل في 500 فرصة عمل مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشره بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة والمناطق الصناعية المجاورة."

وأضاف أحمد السويدي:" نفخر بفوز المشروع بهذه الجائزة التي تؤكد على نجاح استراتيجيتنا للتطوير والتنمية والشراكة، حيث يعد ميناء أكتوبر الجاف هو الأول من نوعه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من مصر، ليكون نموذج يحتذى به للموانئ الجافة في مصر ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية المصري من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، والحد من تكدس الموانئ وتقليل انبعاثات الكربون، من خلال الاعتماد على شبكة متطورة من السكك الحديدية. وتسعى السويدي إليكتريك لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة في الفترة القادمة في مصر وأفريقيا".

ومن جانبه قال عمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف ممثلاً عن مجموعة السويدي إليكتريك:" يمثل المشروع طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يهدف إلى تحسين تداول البضائع بين السفن وشبكات النقل البري الرئيسية وتحسين سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء باحتوائه على مخزن جمركي للتخزين مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة ، كما يساهم المشروع في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، بهدف تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة."

وأشار السيد خالد مرسى الرئيس التنفيذي لشركة دي. بي شينكر مصر:" تعمل شركة دي بي شينكر كمشغل رئيسي للمشروع حيث تتولى تنفيذ الأعمال اللوجستية المتكاملة شحن وتفريغ الحاويات، ونسعى من خلال مشروع ميناء أكتوبر الجاف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلي والتي تحتاج لهذا النوع من الخدمات بكفاءة وخبرة عالمية، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة والمناسبة لكل صناعة، مع الحرص على توفير كافة وسائل الأمان للبضائع والحاويات حيث يكون الميناء هو الوجهة النهائية للحاويات."

وتعد "دي بي شينكر مصر" شركة تابعة لشركة دي بي شينكر الألمانية، أحد مقدمي الخدمات اللوجستية العالميين الرائدين في العالم – التي تعمل على دعم الصناعة والتجارة من خلال ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات للبضائع عن طريق النقل البري والشحن الجوي والبحري من جميع أنحاء العالم

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الموانئ الجافة بهدف تحسين حركة النقل والتجارة، في إطار ما كشف عنه وزير النقل مؤخراً عن دراسة تدشين مناطق لوجستية جديدة وموانئ جافه بمناطق مختلفة منها منطقة توشكى وقسطل وارقين ووادي كركر، والحرص على عدم تكدس البضائع وتوفير مساحات بديلة للأرصفة وساحات الموانئ البحرية، وتقليل زمن الانتظار، وهو ما ينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري.

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