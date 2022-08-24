المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اطلع معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة على خدمات وإمكانيات مركز المحاكاة والمهارات الطبية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي وذلك خلال لقاءه رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي يرافقه مدير الجمعية الخليجية للإعاقة السيد حسن الماجد، والامين المالي للجمعية الخليجية للإعاقة، رئيسة المكتب التنفيذي بمملكة البحرين، الاستاذة بسمه صالح بوردحه، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك.

وأشاد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بمخرجات الجامعة وبالإنجازات والنتائج المشرفة التي حققها خريجو الجامعة من الحاصلين على مؤهلات جامعية على مستوي درجتي الماجستير والدكتوراه في مجالات حيوية هامة كتربية الموهوبين والصعوبات التعليمية والاعاقات النمائية، معرباً عن ارتياحه من نوعية وكمية الأبحاث العلمية التي يعدها أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة والباحثين في كلية الدراسات العليا في المجالات العلمية والمتعلقة بالإعاقات بجميع اشكالها، مؤكداً أن هذه المخرجات سيكون لها دور بارز في بناء المجتمعات وإسهامات كبيرة في التطور المعرفي والمهني.

وقال خلال اللقاء أن جامعة الخليج العربي تجسد مشروعاً ناجحاً للعمل الخليجي المشترك، مشيداً بجهود مجلس الجامعة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التطويرية التي نجحت في تعزيز مكانتها كجامعة مبتكرة على مستوى الخليج العربي، من خلال إطلاق المزيد من البرامج الاكاديمية المبتكرة المواكبة لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمستجيبة لطموح وتطلعات أبناء دول الخليج العربي، مؤكداً أن جامعة الخليج العربي تسعى دائماً لأن تكون نموذجاً يحتذى به، وتعمل دائماً لتحقيق أهدافها الساعية لخدمة حكومات ومجتمعات دول الخليج العربية.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي بقوله: "أن الجامعة تسخر كل امكاناتها وخبراتها وطاقاتها لخدمة القضايا الخليجية المشتركة والمساهمة في إيجاد حلول فاعلة لها من خلال البحث العلمي والارتقاء بالمهارات والتدريب والتعليم المستمر، موضحاً حرص الجامعة على إثراء حجم الأبحاث والمنشورات العلمية التي ينتجها منسوبي الجامعة من أكاديميين وطلبة دراسات عليا وتناقش القضايا البحثية المتعلقة بالإعاقات النمائية لتنشر في مجلات علمية محكمة وقواعد بيانات عالمية.

وخلال اللقاء تجول الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق له في ارجاء الجامعة وأقسامها الاكاديمية واطلع على اقسامها العلمية في كلية الطب والعلوم الطبية، وعلى المستشفى الافتراضي بمركز المحاكاة والمهارات الطبية.

وأشار مدير مركز المحاكاة والمهارات الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور تيسير جراده إلى أن جامعة الخليج العربي قررت إنشاء مركز المحاكاة لرفد منهجها الطبي القائم على حل المعضلات الطبية بتطبيقات سريرية تُمكن الطلبة من اختبار نجاح السيناريوهات الطبية المختلفة و التعامل مع الحالات المعقدة من خلال المحاكاة السريرية، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والبرامج المتقدمة القادرة على بناء واقع افتراضي يُظهر جميع الحالات المرضية بأوضاع طبية مختلفة.

يشار إلى أن مركز المحاكاة الطبية الحاصل على اعتمادية جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الامريكية يخدم طلبة السنة الخامسة والسادسة بالمرحلة الإكلينيكية في كليه الطب والعلوم الطبية، ليمكنهم من محاكاة الأعراض والحالات المرضية وتشخيصها وعلاجها بسهولة وبأسلوب الكتروني متقدم ومتقن كما لو كان الطالب يتدرب في مستشفيات الواقع، كما ويقدم دروات طبية متقدمة في الكثير من التخصصات.

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