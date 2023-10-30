القاهرة- تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جناح قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بمشاركة مميزة من مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال افتتاحه المعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع طلبة مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية استمع خلالها إلى شرح مفصل عن المدرسة التابعة إلى بي تك – الشركة الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر –، والتي تتيح للطلاب نظام تعليم تطبيقي جديد وغير تقليدي في مجال تجارة التجزئة وتمكن الطلاب بعد التخرج من الحصول على شهادة اعتماد دولية بالإضافة إلى توفير فرص عمل دائمة.

وتعد مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة، تتواكب مع خطط الدولة وأهدافها في دعم وتنمية التعليم الفني، لتخريج كوادر على أعلى مستوى مؤهلة لدخول سوق العمل للمساهمة في تعزيز الصناعة الوطنية والتوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي، وتوفر مدرسة "بي تك"، أحدث التقنيات التطبيقية والتكنولوجية لطلابها للتدريب الميداني بفروع بي تك والمخازن الخاصة بالشركة ومنافذ البيع على مستوى القاهرة خلال سنوات الدراسة الثلاثة لتأهيل الطلاب بشكل كامل على مواكبة احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة في مجال التسويق والبيع وخدمة العملاء واللوجيستيات.

وتمنح مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية الخريجيين دبلومة تجارة التجزئة، وتهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات الطلاب فضلاً عن تقديم الخبرة العملية اللازمة على أيدي متخصصين وخبراء في المجال، بتوفير أفضل المناهج التعليمية المعتمدة دولياً، كما تمنح شهادة إتمام دراسة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية شعبة تجاري المعتمدة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى شهادة إتمام المناهج الدولية منCity and Guilds الرائدة عالميًا في تنمية المهارات والتدريب المهني، ويلتحق الطلبة المميزيين إلى فريق عمل الشركة فور التخرج.

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