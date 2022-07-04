عقدت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 في فندق الخليج بحضور اعضاء الغرفة وعدد من كبار الضيوف. واستضافت الغرفة في عموميتها السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمتحدث رئيسي والذي تطرق الى العلاقات التاريخية العميقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ذلك من خلال إقامة الكثير من الاستثمارات المباشرة والاعمال التجارية الناجحة بين البلدين الصديقين.

واستعرض السيد حميدان في كلمته عدداً من قصص النجاح من بينها اقامة مجموعة سيتي بنك المصرفية مركزا تكنولوجيا عالميا في مملكة البحرين، ومصنع موندليز العالمي بمنتوجاته الغذائية عالية الجودة، ومركز بيانات أمازون لخدمات الحوسبة السحابية.

كما استعرض السيد حميدان المشاريع المدرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار أمريكي والفرص المميزة المتاحة للشركات الأمريكية بهذه المشاريع، من بينها منطقة التجارة الأمريكية الجديدة التي ستوفر مميزات استثنائية لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة في البحرين من أجل الوصول الى عدد أكبر من الأسواق إقليميا وعالميا.

على صعيد آخر، استعرض رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين السيد قيس الزعبي واللجنة التنفيذية واعضاء مجلس الإدارة ابرز منجزات الغرفة خلال العام الماضي والتي اشتملت على زيادة عدد العضويات رغم جائحة كورونا (كوفيد-19)، واستضافة 33 فعالية وحدث تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع التي تهم الأعضاء ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى تهيئة عدد قياسي من اللقاءات بين رجال الأعمال والشركات التجارية.

كما تناول الرئيس والاعضاء اهمية العضوية في الغرفة وما تقدمه من عدة مميزات جديدة، حيث سيكون بإمكان اي عضو في الغرفة الحصول على ميزة نيل تأشيرة السفر للولايات المتحدة واستكمال اجراءات المقابلة بصورة أسرع وذلك بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين من اجل تسهيل رحلات السفر لغايات تعزيز التجارة بين مملكة البحرين الى الولايات المتحدة الامريكية.

ودعت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين أعضائها الى الاستفادة من شراكة الغرفة الاستراتيجية مع غرفة التجارة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا) – مجلس اقليمي مكون من 12 غرفة تجارة أمريكية يضم كلا من: ابوظبي، البحرين، دبي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر وتونس.

واكدت الغرفة في ختام عموميتها على ان العضوية لا تقتصر منافعها على إقامة شبكة علاقات بين البحرين والولايات، ولكنها أيضاً تؤسس لشبكة علاقات اقليمية واسعة يمكنها ان تساعد الشركات ورجال الاعمال على بناء قاعدة قوية من الاعمال.

#بياناتحكومية

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