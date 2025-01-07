أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" حرص الصندوق المستمر على ترجمة الرؤى والتطلعات الوطنية التي تنص عليها توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإشراف مباشر من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل.

وأشادت مفيز بمصادقة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإصدار جلالته قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بعد إقرار السلطة التشريعية، وذلك على نحوٍ يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات والمؤسسات التي يملك فيها البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، مؤكدةً بأن هذا القانون سيكون له الأثر الكبير في تعزيز توظيف المواطنين بمختلف مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال اللوائح التي سيقرها مجلس الإدارة وفقًا للمرسوم إذ سيتم وضع المعايير التنظيمية للحصول على الدعم والتي ستتضمن نسبة البحرينيين العاملين في المؤسسة، وعدد الوظائف النوعية، وحجم الاستثمار، وغيرها من المعايير التي من شأنها مضاعفة الأثر الإيجابي للدعم المقدم من تمكين.

وأشارت إلى أن تحقيق النتائج المرجوة على الوجه الأكمل يأتي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية التي تسعى لتحقيق النمو والتطور في إنتاجيتها من خلال الاستفادة من دعم تمكين لتوظيف الكوادر الوطنية بما ينعكس إيجابًا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى أن ربط الدعم المقدم للمؤسسات بالفرص التي تخلقها لتوظيف الكوادر الوطنية يمثل خطوة إيجابية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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