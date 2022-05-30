أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على دور برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الفاعل وما يتيحه لمنتسبيه من فرص لتفعيل مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن، وذلك وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لخلق كوادر وطنية قيادية تسهم في تطوير العمل الوطني.

جاء ذلك لدى لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشار إلى دور البرنامج في رفع مستوى الكوادر الوطنية من خلال تعزيز مشاركتهم في مختلف البرامج والدورات التدريبية، التي تثري تجاربهم وخبراتهم، متمنيًا لمنتسبي البرنامج كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم للرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على ما قدمه من عرضٍ لآلية سير العمل في "تمكين"، والخطط والبرامج المستقبلية.

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