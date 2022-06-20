المنامة: نظمت الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات (ISACA)– فرع البحرين، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية"BIBF” ، برنامج تعليمي حول تحليل البيانات في مقر المعهد في خليج البحرين، وذلك لمشاركة الرؤى حول الاتجاهات الحالية في تحليلات البيانات ورؤى متخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات، من أجل تعزيز عمليات حوكمة تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والخاص.

وقد استضاف البرنامج التدريبي الذي حضره أكثر من 60 مشارك، كل من السيد محمد بوعلاي رئيس الإعلام المركزي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي قام بتقديم عرض حول ضرورة قيام المنظمات بتنفيذ التحليل، والأستاذة إسراء الشمري رئيس إدارة الاستراتيجية وتحليل البيانات في شركة "BNET" والتي ناقشت الاتجاهات الحالية في تحليل البيانات، إلى جانب السيد أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة "Advantari Digital" والذي سلط الضوء حول انعكاسات تحليل البيانات على متخصصي الحوكمة.

وتبعت العروض التدريبية جلسة نقاشية شارك فيها كل من المتحدثين الخبراء وأدار الجلسة السيد رافي جاياسونديرا، نائب الرئيس للجمعية – فرع البحرين.

واستهل البرنامج التدريبي رئيس الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات (ISACA) فرع البحرين الدكتور مازن علي بكلمة ترحيبية أكد فيها على الدور الذي تقوم به “ISACA” في نشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية ضبط تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الجلسات النقاشية لمناقشة جميع الرؤى والأفكار حول آليات تحليل البيانات وتجارب وخبرات متخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

من جانبها، قدمت السيدة مريم ماجد، القائم بأعمال رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد BIBF، عرضاً سلطت فيه الضوء على المبادرات التدريبية والأكاديميات الرقمية التي يقدمها المعهد، وتحديداً أكاديمية علوم البيانات. كما صرّحت عن تواريخ الدورات التدريبية القادمة لشهادات ISACA العالمية، مثل شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA)، والتي سيتم طرحها بتاريخ 25 من الشهر الجاري، كشهادة معلوماتية تُمنح للمسؤولين عن مراقبة وإدارة وحماية نظم المعلومات والأعمال من الاختراق.

لمزيد من المعلومات حول البرامج التدريبية لشهادات ISACA يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bibf.com/isaca.

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