دعماً للصناعة الوطنية وتماشياً مع عام الاستدامة، قامت غرفة تجارة وصناعة عجمان بتحديث سياراتها المستخدمة باعتماد سيارة "الدماني" كأول سيارة كهربائية إماراتية الصنع والتي تتبع مصنع "إم جلوري" لصناعة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.

وأفادت فاطمة العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في غرفة عجمان، أن تحديث سيارات غرفة عجمان بسيارة "الدماني" الكهربائية جاء بتوجيهات مجلس الإدارة ومن منطلق حرص الغرفة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، والمساهمة في الاستدامة البيئية عبر تقليل انبعاثات الكربون تماشياً مع توجهات الامارات خلال عام الاستدامة 2023 واستعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وأشادت بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعة المحلية وقدرة المنشآت الصناعية على المنافسة إقليمياً ودولياً في العديد من الصناعات الحديثة والمتقدمة، الأمر الذي يعكس النمو المتسارع للقطاع في دولة الإمارات ويجسد الجهود الحكومية في تنويع المقومات والمزايا للصناعة بشكل عام والصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، موضحة ان المبادرات الوطنية لدعم وتطوير الصناعة المحلية تساهم بشكل فعال في خطط الدولة ورؤيتها لنمو الاقتصاد المحلي وعلى رأسها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأكدت فاطمة العوضي، أن النمو المطرد لسوق السيارات الكهربائية محلياً وعالمياً سيمثل دافعا رئيسياً لنمو مبيعات سيارة "الدماني" وخاصة في ظل تمتعها بمواصفات ومعايير متقدمة من ناحية الجودة والأمان والتكنولوجيا المستخدمة في السيارة، مشيرة إلى اعتزاز وفخر غرفة عجمان باقتناء السيارة الكهربائية الإماراتية.

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