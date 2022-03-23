بصفته رئيس مجلس أمناء اتحاد التحضر المستدام، ألقى الدكتور طلال أبوغزاله الكلمة الافتتاحية في حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الذي عقد في نيويورك. وجه بموجبها نداءً حماسيًا لقادة العالم كي يتحدوا معًا ويطلقوا استجابة عالمية وموحدة للنزاعات الحالية المشتعلة في العالم كي يطوروا حلولًا قابلة للتطبيق ومستدامة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ ووباء كوفيد 19.

وكان لنداء الدكتور أبوغزاله صدى قويا لقادة وأعضاء الاتحاد الذين حضروا الحفل. وقال البروفيسور لانس براون، رئيس الاتحاد أن الدكتور أبوغزاله أطلق نداء أخلاقيًا وروحيًا قويًا له صدى في جميع أنحاء العالم.

وأشار كريس ويليامز، مدير إسكان الأمم المتحدة، إلى أن الدكتور أبوغزاله قد أعطى صوتًا للإرادة الجماعية للإنسانية في لحظة محورية في الشؤون العالمية. كما وصف البروفيسور ريك بيل، رئيس قسم التحضر بجامعة كولومبيا، رسالة الدكتور أبوغزاله بأنها "ملهمة".

حضر الحفل العديد من سفراء الأمم المتحدة وكبار المسؤولين، إضافة للمهندسين المعماريين المحترفين والمصممين والمخططين الحضريين وصانعي السياسات والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

أعرب العديد من المتحدثين عن إعجابهم بالدور المهم الذي يلعبه اتحاد التحضر المستدام في تعزيز الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة، وفي نشر المعرفة وأفضل الممارسات لبناء مدن ومراكز حضرية مستدامة وفي حشد الدعم الدولي لتنفيذ هدف الأمم المتحدة 11 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى أجندة التنمية الحضرية الجديدة لمؤتمر الإسكان الثالث.

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