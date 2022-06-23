عمّان- استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، في مكتبه سعادة السيد روي أمارال، السفير البرازيلي في الأردن وبرفقته السيد فلافيو دونتال، المسؤول الثاني في قطاع التجارة والصناعة في السفارة، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجه الدكتور أبوغزاله التهنئة للبرازيل بمناسبة مرور 200 عاما على استقلالها، مبينا أن المجموعة ستشارك بهذه الاحتفالات من خلال إذاعة طلال أبوغزاله للأعمال والثقافة، كما ستعمل على استضافة العديد من الشخصيات من السفارة، للتعريف بالتاريخ والحضارة والثقافة البرازيلية.

وأشار إلى أن الإذاعة ستعمل على بث الفعاليات التي ستقيمها السفارة البرازيلية على مدى أسبوع في عمان والتي تشمل الحفل الموسيقي المنوي عقده في التاسع والعشرين من أيلول المقبل الذي سيخصص الجزء الأول منه بالكامل لموسيقى هيتور فيلا لوبوس - أهم ملحن ومؤلف موسيقي برازيلي في القرن العشرين، بقيادة المايسترو وعازف البيانو الإيطالي ماركو مورونة بمرافقة السوبرانو كاكو حداد والتينور عَدي النبر، كما ستبث الإذاعة مقطوعات موسيقية برازيلية.

كما عبر الدكتور أبوغزاله عن شكره للجهود التي يبذلها السفير في تطوير العلاقات بين الأردن والبرازيل، وحرصه على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً استعداد "أبوغزاله العالمية" لتقديم جميع خدماتها المهنية في جميع المجالات في البرازيل.

وتطرق الدكتور أبوغزاله إلى آخر التطورات التي حققتها "أبوغزاله العالمية" والمتمثلة في تصميم وتصنيع وإنتاج أجهزة الحاسوب المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بمواصفات عالية الجودة وبأسعار منافسة، وعن أهمية دخول "أبوغزاله العالمية" إلى الأسواق البرازيلية وتلبية احتياجاتها.

من جانبه، وجه السفير التهنئة للدكتور أبوغزاله بمناسبة تأسيس مكتب للمجموعة في مدينة ساوباولو البرازيلية، كما هنأه بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المجموعة.

وأعرب السفير عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط "أبوغزاله العالمية" والبرازيل، مشيدا بالجهود المبذولة في تأسيس المكتب في البرازيل، وأهمية وجود هذا المكتب خاصة في ظل نمو التجارة بين الأردن والبرازيل مؤخرا، حيث وصلت إلى ما يقارب نصف مليار دولار في عام 2021، مشيرا إلى أن صادرات الأردن إلى البرازيل زادت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600 بالمائة، ما يعكس تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي مجموعة من المؤسسات المهنية العالمية لتقديم الخدمات المهنية وخدمات التعليم وبناء القدرات والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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