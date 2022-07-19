ستحمل إحدى المناطق الرسمية في الموسم اسم الخطوط السعودية بالإضافة إلى كونها الناقل الحصري للاعبين المحترفين وكبار الشخصيات

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة "لموسم الجيمرز" الحدث الأكبر على مستوى العالم في الرياضات والألعاب الإلكترونية، عن شراكة استراتيجية مع الخطوط السعودية خلال فترة الحدث العالمي الذي يُقام في مدينة الرياض في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022.

وستحمل منطقة جابامورا في موسم الجيمرز اسم "السعودية" حيث تعتبر هي الوجهة المميزة التي تعكس الإبداع الياباني. وسيتمكن جميع الزوار فيها من خوض العديد من التجارب المميزة التي تشمل ارتداء الأزياء اليابانية في تجربة يوكاتا، وتذوق الشاي الياباني في تجربة ماتشا، والاستمتاع بأغانيكم المفضلة في تجربة ليالي الكاريوكي.

بالإضافة إلى كونها الناقل الجوي للاعبين المحترفين وكبار الشخصيات خلال فترة الحدث العالمي الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم".

ويُنظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية موسم الجيمرز الذي يرتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وسيقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات. كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط ترفيهي مقدمة لجميع أفراد العائلة.

وقال الأستاذ معتز الأندجاني – المدير العام للشراكات والرعايات في الخطوط السعودية: "فخورون بأن نتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لدعم موسم الجيمرز. تأتي مشاركتنا كجزء من جهودنا المستمرة في دعم مسيرة قطاعات حيوية وواعدة في المملكة كالسياحة والترفيه. ونتطلع كوننا أجنحة رؤية 2030 لنقل العالم إلى هذا الحدث العالمي على أرض المملكة والذي يُعد تجربة فريدة من نوعها لجميع عشاق الرياضات والألعاب الإلكترونية"

وقال الأستاذ أحمد البشري – الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نُرحب بانضمام الخطوط السعودية كشريك استراتيجي لموسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم. وسيقدم الحدث العالمي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية التي ستكون "السعودية" جزءًا أساسيًا فيها ونتطلع معاً لمنح المشاركين والزوار تجربة استثنائية على أرض المملكة في مدينة الرياض تربط بين العالمين الواقعي والافتراضي". وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: https://saudiesports.sa/ar/

تويتر: https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك: https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب: fNpHCzm2hFR6_hbdg-https://www.youtube.com/channel/UC6h42

انستاجرام: https://www.instagram.com/saudi_esports/