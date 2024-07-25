علياء الشملان:

المشاركة الواسعة في الحملة تؤكد التزام مجتمع إمارة دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني

الشراكة مع مؤسسة المبادرات وسقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام وفرت الدعم اللازم لمساندة العمال

الحملة تستمر حتى 23 أغسطس وتستهدف مليوناً من عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات

سيارات مجهزة تجوب مناطق دبي لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال وبمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تواصل الحملة المجتمعية الإنسانية، "ثلاجة الفريج"، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، فعالياتها، حيث أنجزت توزيع أكثر من 500 ألف زجاجة مياه باردة وعصائر ومثلجات، في أقل من 3 أسابيع منذ إطلاقها في مطلع شهر يوليو الجاري، بهدف المساهمة في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.

ويجسد الإقبال على المشاركة في الحملة التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، وتستهدف مليوناً من عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، خلال فترة الصيف، مبادئ التكافل الاجتماعي التي تسود مجتمع دبي وحرصه على دعم العمالة وإظهار التقدير لها.

وقالت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي": تؤكد المشاركة الواسعة في حملة ثلاجة الفريج ونجاحها في توزيع أكثر من 500 ألف عبوة مياه وعصير ومثلجات على العمال في دبي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، على التزام مجتمع إمارة دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني، حيث يبرهن هذا التفاعل المجتمعي على أن العطاء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الأصيلة.

وقدمت الشكر إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وسقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام على شراكتهم في هذه الحملة الإنسانية، مؤكدة أن هذه الشراكة وفرت الدعم اللازم لمساندة العمال خلال تواجدهم في الأماكن الخارجية خصوصاً خلال فصل الصيف، منوهة بدور المتطوعين الذين يلعبون دوراً حيوياً في نجاح جميع المبادرات الإنسانية النوعية التي تطلقها دبي وبما يؤكد رسوخ ثقافة العطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وتهدف الحملة المجتمعية الإنسانية، "ثلاجة الفريج" إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تخفيف المخاطر الصحية على العمال والمرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على صحتهم.

وتعكس الحملة مساعي «فرجان دبي» لترسيخ التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجُهودهم وتفانيهم في عملهم ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم.

وتستخدم «فرجان دبي» في إطار تنفيذها لحملة ثلاجة الفريج سيارات مجهزة تجوب مناطق إمارة دبي لتوزيع المياه والمشروبات الباردة والمثلجات على العمال وسائقي توصيل الطلبات الذين يعملون في المناطق الخارجية بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي خلال فترة الصيف.

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