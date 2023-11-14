دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي، أول جامعة ألمانية تأسس مقراً لها في دولة الإمارات، عن تعاونها الاستراتيجي مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والذي تم الكشف عنه رسمياً خلال اجتماع مدراء المجلس الإقليميين في مقر الجامعة في 3 نوفمبر. ويهدف التعاون إلى إنشاء شبكة قوية من الدعم والتعاون بين المؤسسات الألمانية في دولة الإمارات، بما يضمن توفير الفرصة لطلاب الجامعة للاستفادة من العلاقات وفرص التواصل الاستثنائية التي تتمتع بها تلك المؤسسات ضمن القطاع.

كما يسعى هذا التعاون إلى تمكين خريجي الجامعة من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى الجهات المعنية في القطاع، مما يسمح لهم باكتساب خبرة عملية والاستعداد لسوق العمل في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. ويهدف أيضاً إلى دعم مجتمع الأعمال من خلال تعزيز مشاركة الجهات المعنية ضمن القطاع في تحديد المهارات اللازمة لتطوير برامج الجامعة ومواءمتها مع المجالات الحيوية للتصميم والتكنولوجيا والمجال الإبداعي، بما في ذلك المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل اليوم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ موريتس فان رويجين، رئيس الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية ورئيس فرعها في دبي: "يسرنا التعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وبالدعم الذي تقدمه لنا الشركات الألمانية والإماراتية ضمن الدولة والذي سيساهم في تمكين خريجي الجامعة من خلال فرص التواصل القيّمة والتجارب العملية التي ستساعدهم في رسم مساراتهم المهنية. ونلتزم من خلال دعم المجلس بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الأوساط الأكاديمية وقطاعات الاعمال والتكنولوجيا والمجالات الإبداعية، والتي ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار في العالم الواقعي ".

وتوفر الجامعة مواردها الحديثة للمجلس وأعضائه لتتيح لهم الوصول إلى البرامج البحثية والتدريبية والتطويرية ضمن مقرها في ون سنترال في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانة المقر كمركز للابتكار للجهات المعنية في المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. كما تمنح الجامعة المجلس وأعضاءه وصولاً إلى مرافقها المتطورة لتوفر لهم مساحة للاجتماعات والجلسات التدريبية والأنشطة المتعلقة ذات الصلة، مما يعزز النمو الأكاديمي والتقدم المهني للمؤسستين.

ومن جهته، قال أوليفر أوهمز المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة: "يسعدنا التعاون مع الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي، الجامعة الألمانية الأولى في دولة الإمارات والرائدة في مجال التعليم الألماني في المنطقة. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات بين ألمانيا ودولة الإمارات، حيث نهدف إلى تكوين علاقات مع طلاب وأساتذة الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي وتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية والخبرات العملية اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل اليوم من خلال التفاعل النشط مع الأعضاء والجهات المعنية في المجلس".

ويوفر التعاون لخريجي الجامعة فرصاً قيّمة للتواصل تربطهم مع أعضاء المجلس وشبكة واسعة من الشركات والمجتمعات والجهات المعنية، حيث يلعب المجلس دوراً رائداً في توسيع شبكة علاقات الجامعة من خلال تسهيل فرص التعارف والتواصل مع أعضائه والشركات الألمانية الأخرى في دبي، مما يعزز التطبيق العملي للمعرفة النظرية لدى الطلاب. ويوفر ذلك التواصل للطلاب إمكانية متابعة المشاريع والبرامج التدريبية والآفاق المهنية مع الشركات الألمانية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وتحرص الجامعة على توفير تعليم رائد يتناسب مع الاحتياجات على مستوى العالم من خلال تجهيز الطلاب للنجاح في العالم الذي يشهد تطورات سريعة. وتعكس هذه الشراكة التزام الجامعة الراسخ بتزويد الطلاب بمهارات عملية في تخصصات متعددة ومهارات التفكير التقدمي مع توفير بيئة داعمة ومتعددة الثقافات تشجع على التعاون والإبداع والابتكار.

وتستعد الجامعة لاستقبال الدفعة الأولى من طلاب ماجستير إدارة الأعمال في يناير 2024.

يجدر بالذكر أنه يمكن الآن تقديم الطلبات للجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.ue-germany.com/about-us/locations/dubai

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لمحة حول الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية والجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي

الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية هي جامعة ألمانية خاصة ومرموقة تلتزم بتوفير أعلى معايير التميز الأكاديمي وفرص التعليم عالمية المستوى. وتتميز الجامعة بخبرة طويلة تزيد عن 20 عاماً، وتقدم مجموعة من برامج البكالوريوس والماجستير والبكالوريوس المزدوجة وماجستير إدارة الأعمال في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات والرياضة وعلم النفس والتصميم. وتمتلك الجامعة خمسة مقرات في ألمانيا في كل من برلين وهامبورج وإزرلون وبوتسدام، فضلاً عن مقر افتراضي في عالم الميتافيرس، كما تقدم خدماتها لأكثر من 4,600 طالب من أجل إعدادهم للنجاح في سوق العمل الحديثة. حصلت الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية مؤخرًا على جائزة التعليم الألمانية 2024/2023 التي قدمها المعهد الألماني لجودة الخدمة.

جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي هي أول جامعة ألمانية تؤسس مقراً في دولة الإمارات، والذي من المقرر افتتاحه في خريف العام الحالي. وتتميز الجامعة بموقعها الاستراتيجي في مركز دبي التجاري العالمي وعلاقاتها القوية مع الشركات الدولية. وتوفر الجامعة ثلاثة برامج ماجستير، بما يشمل أول برنامج ماجستير في فنون التصميم المرئي والتجريبي في دولة الإمارات، كما تلتزم بتقديم أعلى معايير التعليم العالي وتوفير فرص تعليم استثنائية وشراكات قيّمة لطلابها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.ue-germany.com