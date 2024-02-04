الشارقة: أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، نادي الخريجين التنفيذيين وهو منصة ديناميكية تسعى إلى تمكين التواصل الهادف والتعاون بين قادة الأعمال المتميزين من خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأعربت الشيخة بدور عن امتنانها للالتزام الذي يظهره خريجو الجامعة نحو التطوير، مؤكدة على الدور الحيوي للنادي في تسهيل وتعزيز التعاون بين الخريجين ورد الجميل للجامعة.

وقالت: "قبل كل شيء، يهدف نادي الخريجين التنفيذيين بالجامعة الأميركية في الشارقة إلى إحداث تأثير. إنه عبارة عن منصة تواصل ديناميكية، حيث يمكن لخريجي الجامعة الذين أصبحوا قياديين أن يتعلّموا من بعضهم البعض ويعملوا معاً لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع. لقد استفاد أعضاء النادي من القيم التي غرستها الجامعة - التميّز والقيادة والخدمة – في نفوسهم، وطبقوها بنجاح في عالم الأعمال. ومن خلال النادي، سنبرز مثالهم الطموح ليتبعه الآخرون، ونمنحهم الإلهام الذي يفتح أعينهم، والإرشاد العملي، والتفاؤل الذي لا يمكن تعويضه ويحتاجون إليه ليصبحوا رواد أعمال وقادة".

ويهدف نادي الخريجين التنفيذيين في الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي يضم أكثر من 30 عضوًا وعضوة، أن يكون مصدر إلهام يعرض الإنجازات المهمة لخريجي الجامعة في مختلف الصناعات. وقد شارك الخريجون المشاركون خلال حفل الاطلاق الذي نظمه مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، تجاربهم وناقشوا رؤيتهم للنادي. كما من المقرر أن يقوم النادي باستقبال المزيد من الأعضاء لإثراء تنوعه وخبراته، مما يسهم في توفير المزيد من فرص التعاون المؤثرة بين الخريجين.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، في كلمته الترحيبية على أهمية هذا الجهد الجماعي في تشكيل توجه النادي واستراتيجيته. قال: "يعكس إنشاء النادي رؤية الشيخة بدور القاسمي في تشكيل مركز لتبادل المعارف من خلال الحوارات والجلسات التفاعلية والأنشطة المنظمة، وندعو الأعضاء إلى المشاركة في المناقشات المحفزة والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة. يحمل نادي الخريجين التنفيذيين في الجامعة الأميركية في الشارقة وعدًا بتقديم مساهمة كبيرة للمجتمع الأوسع من خلال تعزيز المبادرات التعاونية، وتبادل الخبرات، وتحفيز التغيير الإيجابي، وإحداث تأثير مفيد في المجتمع".

كما التقت الشيخة بدور بأعضاء رابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث أعربت عن امتنانها لدعمهم المستمر والتزامهم نحو الجامعة. وقد شكل هذا الاجتماع اللقاء الأول للدكتور تود لورسن، مدير الجامعة؛ مع أعضاء رابطة الخريجين، ممهدا الطريق لشراكة تعاونية مؤثرة.

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