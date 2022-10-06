تهدف الحملة لتعزيز نهج الصحة الواحدة من خلال ضمان الحماية من مخاطر الصحة العامة باتباع السياسات الهادفة إلى الوقاية من مسببات الأمراض ومكافحتها بالتعاون والتشارك بين القطاع الحكومي والخاص

وتدعو الوزارة المجتمع للتجاوب والتعاون مع الجهود الوطنية للوقاية والحد من انتشار البعوض المنفذة من الجهات المعنية واتباع تدابير السلامة في مكافحة البعوض

دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق برنامج مكافحة البعوض والتوعية المجتمعية، من المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني الوطنية لمكافحة البعوض»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، والذي يستهدف رصد ومكافحة البعوض، بالتنسيق مع كافة السلطات والجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة.

وكانت الوزارة قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2019 واستمرت حتى العام 2021، فيما تمتد المرحلة الثانية من العام الجاري وحتى 2025، وتتضمن مسح ورصد بؤر تجمع البعوض والسيطرة عليها عن طريق القيام بعمليات المكافحة ومتابعة أجهزة الرصد الحشري، بالإضافة إلى توعية الجمهور بالبرنامج الوطني للمكافحة وبأهمية التعاون مع الشركة المكلفة بالمكافحة.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية حملة متخصصة لتوعية الجمهور بأهم طرق الوقاية وتدابير السلامة، ورفع الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية التي توصي بها وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال سعادة عيسى : " تمثل حماية وتعزيز الصحة العامة أحد الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة على مستوى الدولة في القطاعين الحكومي والخاص"، مشيرا إلى أن مكافحة الآفات والتبعات الصحية المترتبة عليها سواء على البيئة أو على صحة البشر ورفع الوعي المجتمعي بها تأتي ضمن اختصاصات الوزارة التي تحرص بشكل سنوي على إطلاق حملات متخصصة تستهدف مكافحة هذه الآفات والتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة في رفع وعي الجمهور بكافة فئاته في كيفية المساهمة في جهود المكافحة وتعزيز سبل الوقاية من تأثيرات هذه الآفات.

وضمن أعمال الحملة خلال العام الجاري، وبالتزامن مع فصل الشتاء وتساقط الأمطار والتي تتكاثر فيها نسبة انتشار الحشرات، سيتم ارسال فرق مختصة لرش المبيدات الآمنة والمعتمدة من الوزارة، خلال الفترة من الأول من أكتوبر الجاري وحتى 23 فبراير 2023، وتركز على مكافحة العوامل المسببة والتي تؤدي لانتشار البعوض، في مختلف المواقع الإنشائية والاستثمارية والمدارس والأحياء السكنية وإسطبلات الخيول ومضامير السباق والحدائق والمتنزهات العامة والعزب والمزارع، في أنحاء الإمارات، بهدف الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

وتهيب الوزارة بالجمهور التعاون مع الفرق المتخصصة والمعتمدة في عمليات المكافحة، ورش المبيدات الأمنة والمعتمدة،

وبإمكان الجمهور التعرف على الشركة المنفذة لمكافحة البعوض من خلال الزي المميز الذي يحمل شعارات وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية دبي، كما يستقبل مركز الاتصال لوزارة التغير المناخي والبيئة الاستفسارات والشكاوى على رقم مركز الاتصال 8003050 والذي يعمل من 7:00 صباحاً حتى 5:00 عصراً طوال أيام الأسبوع.

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