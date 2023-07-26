دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطرافCOP28، وتزامناً مع اليوم العالمي للنظام البيئي لغابات القرم، الذي يصادف السادس والعشرين من يوليو كل عام، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، "السلسلة القصصية الخاصة للأطفال بشأن أشجار القرم".

وتهدف السلسلة القصصية إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع من فئة الأطفال حول أهمية أشجار القرم وضرورة المحافظة عليها وتنميتها، كونها عنصر أساسي من عناصر صنع مستقبل بيئي مستدام وتحقيق التنوع البيولوجي في دولة الإمارات والعالم.

وقال سعادة الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق السلسلة القصصية لأشجار القرم يأتي، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي وغرس ثقافة المحافظة على البيئة في نفوس النشء منذ الصغر، وزيادة مساهمتهم مستقبلاً في جهود تعزيز التنوع البيولوجي لدولة الإمارات".

وأضاف سعادته: "تمثل أشجار القرم أحد أهم رموز دولة الإمارات البيئية، وبجانب فوائدها الهائلة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون ومواجهة التغيرات المناخية، تلعب هذه الأشجار دوراً كبيراً في حماية السواحل من خلال فوائدها البيئية والساحلية. ولذلك فقد أولت دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز أشجار القرم، وكان أحدث وأهم تلك الجهود الالتزام بزراعة 100 مليون شجرة قرم على مستوى الدولة بحلول عام 2030 وذلك ضمن تحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا".

واختتم سعادته: "من أجل تعزيز جهود الإمارات في التوسع في زراعة ورعاية شجر القرم، لابد وأن يكون المجتمع شريك رئيسي فيها، فمن خلال رفع وعي الأطفال بهذا الجانب، نضمن تنفيذ ونجاح خططنا الاستراتيجية في المستقبل. لأن أطفال اليوم هم قادة الغد ونعول عليهم لاستكمال المسيرة. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28، تمثل السلسلة القصصية للأطفال حول أشجار القرم تجربة إماراتية ملهمة في رفع وعي الأجيال تجاه المناخ والبيئة. نشكر مركز تريندز على المشاركة والتعاون في إعداد السلسلة القصصية وتوفير خبراتهم الكبيرة في هذا المجال".

تعزيز المعرفة الخضراء

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في إنتاج هذه السلسلة القصصية حول أشجار القرم وقضايا المناخ، التي تهدف إلى نشر وتعزيز المعرفة الخضراء لدى النشء، وجعلها ثقافة يومية في حياتهم باعتبارهم بناة الغد. لافتا إلى أن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصرًا مهمًا ضمن اهتمامات مركز "تريندز"، كما أنه جزء أصيل من خريطة طريق المركز لمواكبة ودعم مؤتمر COP 28.

وقال: "بينما نحن على أبواب COP28 فإنه من المهم أن نتخذ إجراءات متعددة لمعالجة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ، وفقدان الموارد الطبيعة، والتنوع البيولوجي"، مشيرًا إلى أن المحافظة على أشجار القرم وزراعتها تعززان التكيف الطبيعي مع آثار تغير المناخ، وتساعدان في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكد الدكتور العلي أن تكاتف البحث العلمي والعملي بين "تريندز" ووزارة التغير المناخي والبيئة من شأنه الخروج بمنتجات واقعية وعلمية، وتعزيز قدرات الجانبين لخدمة الوطن والمجتمع والإنسانية جمعاء.

خمسة أجزاء

تتضمن السلسلة القصصية خمسة أجزاء، ويحتوي الجزء الأول على مقدمة تعريفية عن ماهية أشجار القرم، فيما يتضمن الجزء الثاني طرق زراعة أشجار القرم والمحافظة عليها، ويتناول الجزء الثالث أهمية أشجار القرم في حماية التنوع البيولوجي، ويسلط الجزء الرابع الضوء على أهمية أشجار القرم في مواجهة تغير المناخ، وأخيراً يتطرق الجزء الخامس إلى أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه بيئات القرم. هذا وسيتاح تحميل النسخة الإلكترونية من السلسلة القصصية من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

تعد أشجار القرم أحد أهم الحلول المستندة الى الطبيعة فعالية في امتصاص وتخزين الكربون، حيث تشير العديد من الدراسات والأبحاث العلمية على قدرة أشجار القرم الهائلة على امتصاص وعزل كميات من الكربون تبلغ 4-5 اضعاف ما يتم عزله من قبل الأنظمة البيئية البرية. فضلاً عن اعتبارها موائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، حيث تعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خصصت يوم 26 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لصون النظام البيئي لغابات القرم، وذلك إدراكاً للأهمية القصوى التي يحملها هذا النظام البيئي، ودعماً للجهود الرامية لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة المتمثلة في أشجار القرم ودورها في التخفيف من آثار تغير المناخ.

روابط أجزاء السلسلة القصصية للأطفال حول أشجار القرم

الجزء الأول: ماذا تعرف عن أشجار القرم

الجزء الثاني: طرق زراعة أشجار القرم والمحافظة عليها

الجزء الثالث: أهمية أشجار القرم في حماية التنوع البيولوجي

الجزء الرابع: أهمية أشجار القرم في مواجهة تغير المناخ

الجزء الخامس: التهديدات التي تواجه أشجار القرم

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