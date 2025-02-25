الإمارات العربية المتحدة: عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في مفوضية الاعتماد الأكاديمي مجموعة من ورش العمل التفاعلية مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لبحث إطار التقييم القائم على المخرجات الذي تعمل الوزارة على تطويره، وتزويد الجامعات والجهات ذات العلاقة بفهم شامل لأهداف الإطار الجديد وكيفية مساهمته في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة وتطوير مخرجاتها.

ولضمان التواصل مع كافة مؤسسات التعليم العالي والمتخصصين في الشأن الأكاديمي، تم عقد ورش العمل على مدار ثلاثة أيام في كل من جامعة العين في أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة الشارقة، بمشاركة واسعة من قادة مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة، وفرق ضمان الجودة والاعتماد في هذه المؤسسات، وأعضاء فرق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن الهيئات التنظيمية المشرفة على قطاع التعليم العالي وضمان الجودة على المستوى المحلي، وممثلين عن المؤسسات التعليمية العاملة في المناطق الحرة.

بلغ إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل على مدار أيامها الثلاثة 389 ممثلًا من مؤسسات التعليم العالي، من بينهم 118 من القيادات الأكاديمية العليا، بالإضافة إلى 55 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة التعليمية، و8 ممثلين عن هيئات الاعتماد المحلية. وأجرت مفوضية الاعتماد الأكاديمي مع نهاية الورش استبياناً أظهر أن نسبة رضا المشاركين عن الإطار المقترح وصلت إلى 90%، في تأكيد على حرص المؤسسات التعليمية في الدولة على ضمان الجودة الأكاديمية في جامعات الدولة.

وتركزت النقاشات خلال الورش على الركائز الستة الأساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والتي تشمل: مخرجات التوظيف، ومخرجات التعلم، والتعاون مع الشركاء، ومخرجات البحث العلمي، والسمعة والحضور العالمي، والمشاركة المجتمعية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لكل ركيزة وكيفية دمجها ضمن عمليات التقييم والاعتماد المؤسسي لضمان الجودة والتحسين المستمر، مع منح الجامعات المرونة اللازمة لتصميم أفضل البرامج الأكاديمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية