تعاون مصري أردني لإنشاء أول كلية جامعية مصرية تخرّج طلابها باختراع وليس امتحان

القاهرة / عمان - وقع صندوق تطوير التعليم المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرية، و"طلال أبوغزاله العالمية"، ممثلة في كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار-عمان، اتفاقية تعاون لإنشاء "كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار" في جمهورية مصر العربية تابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، "صندوق تطوير التعليم المصري".

وكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية"، وهي مؤسسة تعليم عالي مسجلة ومرخصة رسمياً في الأردن منذ ٢٠١٧.

وتم توقيع المذكرة بين الجانبين رقمياً، بحضور رئيس ومؤسس "أبوغزاله العالمية" الدكتور طلال أبوغزاله، والأمين العام لصندوق تطوير التعليم المصري الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحيوي، حيث تأتي الاتفاقية تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الجانبين.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحيوي خلال اللقاء، أن صندوق تطوير التعليم باشر في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء جامعة تكنولوجية تسمى "جامعه مصر التكنولوجية الدولية" ليكون مقرها المجمع التكنولوجي المتكامل، في الأميرية، بالقاهرة التابع للصندوق، لتكون "كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار" من ضمن كلياتها، تطبيقا لهدف صندوق تطوير التعليم، والمتمثل في توفير متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيلاً علمياً متميزاً للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة في مختلف قطاعات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور الحيوي أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على رفع تصنيف التعليم دوليًا وتعزيز قدرات البيئة التعليمية، وتطوير المناهج، وإنشاء برامج جديدة، من خلال شراكات مع كبرى الجامعات والمؤسسات والهيئات العالمية، والذي بدوره يؤدي إلى تطوير شبكات البحث العلمي والتعليم، وسد فجوة احتياجات سوق العمل، من أجل تنمية المجتمعات، واستدامتها بما يواكب تطورات وتحديات السوق المصرية والعربية والعالمية.

وأشار الدكتور الحيوي إلى أهمية هذا التعاون البنّاء لإنشاء أول كلية من نوعها في مصر بالشراكة مع " طلال أبوغزاله العالمية" لخدمة المجتمع المصري والعربي.

من جانبه عبر الدكتور أبوغزاله عن تقديره للأستاذ الدكتور أحمد الحيوي في إعداد وتنفيذ وإنشاء مشروعات استثنائية لتطوير المؤسسات التعليمية المصرية، المهتمة بتأهيل الشباب، لتصبح نموذجاً يحتذى به المجتمع المصري والعربي والدولي، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الدولة في كافة المجالات، لمواجهة الوضع التعليمي الحالي.

وأكد الدكتور أبوغزاله على ضرورة توجيه التعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية لهدف واحد وهو الابتكار، وإيمانه بضرورة تطبيق التقنيات التكنولوجية الجديدة المستحدثة في الوطن العربي، لخلق جيل جديد قادراً على الإبداع والاختراع والابتكار.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن امتنانه الشديد لتلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى التعاون سابقا في إنشاء أول مصنع عربي للأجهزة التقنية لابتوب، وتابليت، وهواتف ذكية، بمواصفات عالمية وأسعار منافسة في المنطقة ليكون مقرهما مصر، تحت القيادة الرشيدة للرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وأضاف الدكتور أبوغزاله أن هذا التعاون يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس "طلال أبوغزاله العالمية"، مؤكدا استمرار تسخير إمكانيات وقدرات المجموعة للتمكين التكنولوجي والتعلم من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية العالمية للقرن الحادي والعشرين، لخلق الصورة الجديدة لمصر والمنطقة العربية.

يشار إلى أن الكلية الجامعية سيتم إنشاؤها في جامعة مصر التكنولوجية الدولية، من قبل صندوق تطوير التعليم المصري والكائنة بمنطقة الزيتون، السواح، مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، بالقاهرة، لتكون "كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار-جامعة مصر التكنولوجية الدولية" كلية جامعية مصرية، تخضع للأنظمة والقوانين السارية في مصر، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية.

وستقدم الكلية الجامعية عدداً من التخصصات تشمل: ريادة الأعمال، والابتكار والإبداع، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وإدارة الموارد البشرية.

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