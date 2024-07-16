مسقط: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومجموعة أكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم للتعاون في إعداد التقارير الاقتصادية السنوية، بدءاً من " "تقرير عُمان 2024".

تهدف مذكرة التفاهم التي تمتد لثلاث سنوات إلى تقديم تحليل معمق لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع التركيز على القطاعات والمبادرات الرئيسية المتوافقة مع الرؤية الوطنية بما يسهم في إنشاء تجمع أعمال ذو بيئة تنافسية مدعوماً بمبادئ التنظيم والاستدامة القوية.

على أن تبدأ أعمال الشراكة بين الوزارة والمجموعة من تاريخ 11 يوليو 2024م. وتلتزم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برفع مستويات التصدير وتعزيز التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة والمنطقة الاقتصادية المتكاملة الجديدة في محافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر هدفها إنشاء نظام بيئي تجاري أكثر جاذبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية عمان 2040.

وسيسلط هذا التعاون الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى جهود تنويع الدخل في قطاع النفط والغاز، وخاصة التوسع في الصناعات التحويلية واستخدام الهيدروجين الأخضر.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تعكس شراكة الوزارة المتجددة مع مجموعة أكسفورد للأعمال تفانينا في عرض الإمكانات المتميزة للأعمال في سلطنة عمان ضمن مجتمع الاستثمار العالمي، حيث نهدف من خلال تسليط الضوء على الفرص المميزة في مجالات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وتربية وصيد الأسماك وغيرها، إلى جلب الاستثمارات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي المستدام في مختلف ولايات سلطنة عُمان.

من جانبها، أكدت دانا كارمن أغاربيسيان، المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان على أهمية هذه الشراكة في تقديم رؤى قيمة للمستثمرين الدوليين. حيث أشارت إلى أن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يُعد أمرًا محوريًا في تقديم تحليل شامل لتقرير عمان 2024، وأضافت:"إن جهودنا المشتركة ستضمن إيصال الفرص التجارية المهمة المتاحة في سلطنة عمان، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل التصنيع والسياحة والتعدين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات". ويأتي تقرير عمان 2024 نتيجة بحث مكثف أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال، متضمنا مقابلات حصرية مع ممثلي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وسيقدم التقرير المنشور دراسة شاملة للمشهد الاقتصادي في سلطنة عمان، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المحددة في رؤية عمان 2040، مثل الصناعة والتصنيع والتعدين والاستزراع السمكي والزراعة والصحة. يمثل الإصدار القادم من تقرير عمان 2024 تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني المكثف الذي أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث يمكن للقراء الحصول على معلومات هامة وثمينة حول المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان والفرص التي يوفرها. وسيقوم التقرير المنشور بتقييم شامل للتوجهات والتقدم في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم وغيرها. وسيتوفر بنسخة مطبوعة ونسخة رقمية. ويعد لمجموعة أكسفورد للأعمال أبحاث واستشارات عالمية ذات باع طويل، وتتواجد في أكثر من 30 دولة، تغطي إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين.

حول مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال: هي شركة بحثيَّة واستشاريَّة عالميَّة، لها حضورٌ في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتَين وآسيا. وهي مجموعة معتَرف بها دوليًّا كمزوِّدٍ مميَّز ومرموق للمعلومات البحثيَّة على أرض الواقع، وفي الأسواق الأسرع نموًّا بالعالم، ويُطلق عليها اسم ذا يالو سلايس، وذلك إشارة إلى لون شعار المجموعة.

ومن خلال نطاق أبحاثها - الأخبار والآراء الاقتصاديَّة، واستطلاعات آراء الرؤساء التنفيذيين، إضافة لأحداث ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال، ألا وهي المنصة العالميَّة التي تستضيف مقابلاتٍ حصريَّة؛ مرئيَّة ومنشورات التقرير ـ بالإضافة إلى القسم الاستشاري- تقدِّم "مجموعة أكسفورد للأعمال" تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطوُّرات الاقتصاديَّة الكليَّة والقطاعيَّة لفرص الاستثمار السليمة والقرارات التجارية.

وتوفِّر "مجموعة أكسفورد للأعمال" تكنولوجيا ذكاء الأعمال لمشتركيها، من خلال منصات متعدِّدة، بما في ذلك مشتركوها المباشرون والموثوقون، والبالغ عددهم 6 ملايين مشترك، ومشتركو داو جونز فاكتيفا، ومشتركو بلومبرج للخدمات المهنيَّة، إضافة لمشتركي رفينيتيف (تومسون رويترز سابقا)، ومشتركي إيكون وغيرهم الكثير.

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مارك أنريه دي بلويس

مدير العلاقات العامة والمحتوى المرئي، مجموعة أكسفورد للأعمال.

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