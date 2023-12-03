مسقط: يواصل البنك الوطني العُماني تنفيذ برنامج ’روابط‘ وهو عبارة عن سلسلة من حلقات العمل التفاعلية التي تركز على تعزيز قيم البنك الرامية إلى تقديم خدمات مميزة في جميع الأوقات. وكان البنك قد أطلق برنامج ’روابط‘ في 2022، والذي يركز على كيفية تفاعل موظفي البنك مع قيمه وسُبل إيجاد ثقافة عمل تستند إلى روح العمل الجماعي والتعاون والتواصل والتفاعل المستمر، وتعزيز السلوك المهني في بيئة العمل، ودمج قيم البنك في السلوك اليومي، وإيجاد روابط بين الموظفين في مختلف المناطق.

ويلتزم البنك بالتواصل مع عملائه وتعزيز نموهم وتطورهم وهو ما يتجلى من خلال مسيرته الحافلة الممتدة على مدار 50 عاماً والتي استطاع خلالها أن يقدم لعملائه تجربة مصرفية مرنة ومبتكرة تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم. كما يضع البنك الوطني العُماني تطوير قدرات وإمكانات موظفيه في مقدمة أولوياته من خلال تمكينهم عبر برامج التطوير الوظيفي إيماناً منه بدورهم المهم والأساسي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى صعيد الأعمال. كما يواصل البنك تزويد موظفيه بالمهارات والخبرات اللازمة لتحسين تجربة العملاء وخدمتهم بشكلٍ أفضل.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي يوفرها البنك الوطني العُماني، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو زيارة أحد فروعه المنتشرة في أنحاء عُمان.

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