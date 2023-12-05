مسقط: انطلاقا من سعيه المستمر نحو إيجاد قيمة لعملائه وفتح آفاق جديدة لهم، نظم البنك الوطني العماني فعالية 'توقعات الأسواق العالمية 2024' لعملائه التجاريين، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك. وتهدف الفعالية إلى تمكين عملاء البنك وتعزيز نموه أعمالهم من خلال تزويدهم برؤى ومعلومات مثرية حول التوقعات الاقتصادية لعام 2024 وأثرها الإقليمي.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية بين جيريدار فارادتشاري، المدير العام ورئيس الإدارة المالية والعمليات في البنك الوطني العماني، ونفيد كمال، رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيتي بنك. وتطرقت الجلسة إلى المؤشرات الاقتصادية الجوهرية مثل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وتوجهات قطاع الصناعة، كما هدفت الجلسة إلى تقديم نظرة شاملة عن المشهد الاقتصادي في عام 2024 وأيضا التحديات والفرص المحتملة.

وحول هذا الفعالية، قال الفاضل محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية: "ندرك في البنك الوطني العماني أهمية المعلومات والمؤشرات المالية والرؤى المصرفية في اتخاذ قرارات مدروسة للعملاء التجاريين. وانطلاقا من التزامنا تجاه عملائنا بإيجاد قيمة لهم في جميع تعاملاتهم معنا، قدمنا لهم هذه الفعالية لتزويدهم بالأدوات الأساسية اللازمة لتحقيق النمو المنشود وتحقيق أهدافهم المرجوة".

وأضاف الجابري:" نعيش في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وفي ضوء ذلك نعي المتطلبات المتغيرة لعملائنا. ويمر الاقتصاد العالمي بتحولات مستمرة تعزى إلى عوامل جيوسياسية مختلفة، مما يؤثر على قرارات العملاء من الشركات فيما يتعلق بالاستثمار وإدارة السيولة. ونحرص في البنك الوطني العماني على توطيد علاقتنا مع عملائنا، وبالتالي تقديم الدعم لهم من خلال مجموعة شاملة من المنتجات".

هذا، ويقدم البنك الوطني العماني مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك حلول رأس المال العامل، وإدارة السيولة والنقد، وخدمات المعاملات المصرفية، والخدمات الاستشارية، وخدمات الخزينة، والخدمات التجارية، وتمويل المشاريع، والحسابات متعددة العملات وغيرها من الخدمات، وذلك لتزويد العملاء بالأدوات والخبرات اللازمة لتعزيز عملياتهم التشغيلية، وتخفيف المخاطر، واتخاذ قرارات مدروسة.

ويوفر البنك أيضًا مجموعة من الحلول الرقمية لعملائه التجاريين، مثل منصة الخدمة المصرفية للشركات عبر الإنترنت. وتعد هذه المنصة الأمنة محطة واحدة للعملاء من الشركات، إذ تعزز سلاسة العمليات المالية اليومية، والتحويلات المالية ودفع الفواتير، والخصم المباشر، ومنصة التجارة الإلكترونية مع تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك خدمة إيداع الشيكات عن بعد، وهي خدمة شاملة لتحصيل الشيكات تمكّن الشركات من إرسال صور الشيكات لمعالجتها عن بعد. وتعزز هذه الخدمة إدارة رأس المال العامل، وتتبع حالات الشيكات بكفاءة، وتقلل أيضا من وقت معالجة الشيكات المرتجعة، وتوفر معلومات حول الشيكات المرفوضة. وعلاوة على ذلك، يوفر البنك حسابات الضمان لتعزيز ثقة المستثمرين مع تسهيل الخدمات المالية للمطورين العقاريين.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العماني يسعى لمواكبة التوجه العالمي المتسارع نحو التحول الرقمي من خلال العمل بفاعلية لتمكين عملائه من الانتقال بسلاسة إلى المنصات الرقمية من خلال الحلول المبتكرة والدعم الشامل. لمعرفة المزيد حول الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات التي يقدمها البنك الوطني العماني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال عبر 24770001، أو تنزيل تطبيق الخدمة المصرفية.

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