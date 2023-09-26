مسقط: يسعى البنك الوطني العماني باستمرار إلى دعم جهود الآباء والأمهات في التخطيط لمستقبل أبنائهم على المستوى المادي وترسيخ ثقافة الادخار لديهم منذ الطفولة، إذ يعي البنك الأهمية الجوهرية لتحقيق الشمول المالي للجيل القادم من الشباب، ولذلك صمم البنك حساب الأطفال لمساعدة الوالدين وأولياء الأمور على الادخار والتخطيط بعناية لمستقبل أطفالهم، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتزويدهم بالمهارات المالية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وحول حساب الأطفال قالت مها بنت سعود الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة المنتجات المصرفية للأفراد في البنك الوطني العماني: "يعد حساب الأطفال أكثر من مجرد أداة فاعلة تحفز على الادخار، بل هو وسيلة مثالية للاستثمار في مستقبل شبابنا. ونؤمن في البنك الوطني العماني بأهمية تزويد العائلات بالموارد اللازمة لإكساب المعرفة المالية للأبناء منذ مقتبل العمر. وعبر غرس ثقافة الادخار والإدارة المالية السليمة لدى الأطفال، فإننا لا نسعى إلى تأمين مستقبلهم فحسب، بل أيضًا الإسهام في إيجاد جيل مثقف ماليًا، ونهدف أيضا من خلال حساب الأطفال إلى تمكين أجيال المستقبل ومنحهم القدرات المالية اللازمة للتفوق والتعامل مع التحديات المالية والمساهمة بفاعلية في نمو مجتمعنا".

ويمكن للوالد و ولي الأمر من المواطنين والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر فتح حساب الأطفال، ويجب أن يكون عمر الطفل أقل عن 18 عاماً​، كما يمنح الحساب الوالدين القدرة على اختيار فتح حساب توفير عادي أو بوديعة شهرية ثابتة وفقا لإمكاناتهم المالية، كما أن حساب التوفير العادي لا يقدم عوائد ولا يشترط حد أدنى للإيداع عند فتح الحساب بينما يقدم حساب الوديعة الشهرية المتكررة سعر فائدة تنافسي يبلغ 3.5% بالإضافة إلى فائدة مدفوعة عند الاستحقاق، مما يضمن النمو الأمثل للمدخرات مع مرور الوقت.

ويتيح حساب الأطفال للوالد و ولي الأمر مجموعة واسعة من المميزات التي صُممت لتلبي متطلباتهم المختلفة، إذ يقدم ميزة التأمين المجاني على الحياة، الذي يغطي إجمالي مبلغ التأمين يصل إلى 100,000 ريال عماني لأربعة أطفال بحد أقصى (أي 25,000 ريال عماني لكل حساب)، مما يوفر حماية إضافية للعائلات.

وعندما يبلغ الطفل 13 عامًا يوفر الحساب بطاقة خصم مجانية مما يعزز حس المسؤولية المالية لدى الأبناء ويكسبهم مهارات الإدارة المالية. ويتيح الحساب أيضا إمكانية توفير الأموال بالريال العماني أو الدولار الأمريكي وذلك لمنح العملاء المرونة وحرية الاختيار. ويقدم حساب الأطفال أيضا العديد من المميزات تشمل عروض حصرية لدى مجموعة مختارة من المتاجر وهدايا مميزة في المناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد والمناسبات كعيد الفطر وغيرها.

وعلاوة على ذلك نظم البنك مؤخرا سلسلة من الفعاليات تخص حساب الأطفال وذلك في ركنه بمسقط سيتي سنتر، حيث قدم فريق المبيعات المخصص الدعم اللازم لأولياء الأمور لفتح حسابات الأطفال، كما جرى تخصيص ركن خاص للأطفال يحوي على أنشطة تفاعلية مثل الرسم على الوجه والرسم على الفخار، مما يقدم لهم تجربة تعليمية ممتعة. ولتعزيز التفاعل مع الجمهور شارك في الفعالية مقدم برامج محترف قدم العديد من الأنشطة الشيقة والمسابقات للأطفال وأولياء الأمور.

وتمحور الهدف الرئيسي من الفعاليات هو التشجيع على فتح حساب الأطفال بما ينسجم مع منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، كما يهدف البنك الوطني العماني إلى تقديم حلول ادخار سلسة وميسرة للوالد و ولي الأمر تماشيا مع منفعة الطفولة الشهرية التي تقدمها منظومة الحماية الاجتماعية، ويمكن للعائلات الاستفادة من المزايا وتأمين المستقبل المالي لأطفالهم من خلال فتح حسابات لأطفالهم خلال هذه الفعاليات، الأمر الذي يجسد التزام البنك الوطني العماني بتحفيز نمو وازدهار المجتمع.

ولمعرفة المزيد حول حسابات البنك الوطني العماني ومنتجاته وعروضه الحصرية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك www.nbo.om، أو التواصل المباشر مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو عبر تطبيق الخدمة المصرفية للبنك الوطني العماني.

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