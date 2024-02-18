مسقط: انطلاقا من التزامه المستمر بتلبية المتطلبات المالية لمختلف عملائه، وترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة صحار ألمنيوم، حيث وقع الاتفاقية كلا من عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم. وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الوطني العماني تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى صحار ألمنيوم بهدف دعم متطلباتها التشغيلية، كما ستسهم الاتفاقية في توثيق أواصر التعاون بين الجهتين، وتحقيق أهدافهما المشتركة مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.

وفي هذا الصدد، قالت غدير بنت إقبال اللواتية، مساعدة المدير العام، رئيسة إدارة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "في البنك الوطني العماني نركز على تلبية الاحتياجات المالية للشركات المحلية والدولية، وسعدنا عبر هذا التعاون بدعم صحار ألمنيوم من خلال تقديم تسهيلات مالية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمؤسسات في عُمان، وتجسد هذه الجهود مساعينا المستمرة في دفع نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المثمرة".

ويتجلى التزام البنك الوطني العماني نحو عملائه من الشركات عبر هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة البنك كجهة رائدة في مجال تمويل الشركات في سلطنة عمان، وستسهم التسهيلات المالية المقدمة إلى صحار ألمنيوم البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في رفع القدرات التشغيلية للشركة بشكل كبير.

ومن جانبه، قال ريكاردو سانتانا، المدير المالي لشركة صحار ألمنيوم: "سررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني مرة أخرى، حيث تعاوننا خلال الفترة الماضية لعدة أعوام بعد تأسيس المصنع. وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي تتمتع بها عملياتنا وميزانيتنا العمومية، وبلا شك ستدعم ⁠اتفاقية تسهيلات رأس المال العامل إستراتيجية شركتنا في إدارة النقد، الأمر الذي يعد جوهريا لضمان استقرار عملياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الشراكة هي بداية فصل جديد في علاقتنا مع البنك الوطني العماني".

ويعد البنك الوطني العماني ‌أول بنك محلي في سلطنة عُمان، ويتميز بمكانته الرائدة في قطاع المؤسسات المالية في السلطنة، ويلعب البنك دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية تستهدف كافة فئات المجتمع. ولمعرفة المزيد حول حسابات البنك الوطني العماني، والمنتجات، والعروض الحصرية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك www.nbo.om ، أو التواصل مع مركز الاتصالات، أو الدخول على تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني.

ويشار إلى أن شركة صحار ألمنيوم تأسست في شهر سبتمبر من عام 2004م كمشروع جديد لأول مصهر ألمنيوم في سلطنة عمان. وتشترك في ملكيتها كل من أوكيو ش.م.ع.م وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة ريو تينتو. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصهر 390,000 طن من الألمنيوم عالي الجودة.

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