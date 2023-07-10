وقّع البنك العربي مذكرة تعاون مع شركة "تيدا" الصينية، المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لدعم القدرات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفتح آفاق جديدة لأوجه التعاون المشترك للمستثمرين الحاليين والجدد بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وبموجب الاتفاقية سيقدّم البنك العربي جميع الخدمات المصرفية والتمويلية لـ "تيدا" أو للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، كما سيوفر لهم البنك خدمات رقمية متكاملة من خلال تقديم حزمة من الخدمات بما في ذلك خدمات إدارة النقد وخدمات التجارة الدولية. وقد وقع المذكرة عن البنك العربي أحمد إسماعيل حسن – مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي، وعن مجموعة "تيدا" ليو ايميين، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا مصر.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال عمرو عزب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي: "يحرص البنك العربي على تقديم التسهيلات والحلول المالية والمصرفية بشكل مستمر لعملائه من قطاع الشركات والمستثمرين وذلك لدورهم المحوري في خلق فرص العمل وتسريع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن فخورون بتعاوننا مع "تيدا" لما له من دور بالغ الأهمية في المساهمة في جذب الاستثمارات والأعمال من خلال تزويدهم بحلول رقمية تمكّنهم من فتح حسابات لدى البنك العربي بسهولة وسرعة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم ولتوسيع أعمالهم."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي بدأ نشاطه في مصر في العام 1944 ولديه حالياً 45 فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك البنك العربي واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر خمس قارات.

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