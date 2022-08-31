في إطار حرص البنك العربي المتواصل على تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، أطلق البنك العربي مؤخراً باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الشخصية "طبيب بلس" صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية للأطباء بما يتناسب مع نمط حياتهم سواء أكانوا موظفين أو من أصحاب العيادات والتي توفر لهم تجربة مصرفية شاملة معززة بأقصى درجات الاهتمام الشخصي والمزايا المصرفية التفضيلية.

وتتضمّن مزايا باقة "طبيب بلس" توفير خيارات متعددة من الحسابات والودائع بأنواعها المختلفة تلبي احتياجات الأطباء الشخصية والعملية محلياً أو في الخارج عبر برنامج "عربي بلا حدود" والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تمتد عبر شبكة فروع البنك العربي في المنطقة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة "Arabi Access" عبر خدمة "عربي اون لاين" لإدارة الحسابات في أكثر من بلد إلكترونياً.

كما تقدم هذه الباقة حلول تمويلية بمزايا وأسعار فائدة تفضيلية تشمل على سبيل المثال لا الحصر قروض السيارات و قروض شخصية مرنة وميسرة موافق عليها مسبقاً للأطباء ولفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى قروض عقارية وسكنية لأصحاب العيادات ولفترة سداد تصل إلى 30 سنة.

وتتيح باقة "طبيب بلس" للأطباء الاستفادة من المزايا الشاملة لبرنامجي "إيليت" و"عربي بريميوم" إلى جانب البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك والتي توفر امتيازات عديدة لحامليها مثل برنامج "مكافآت العربي" الذي يمكّن العملاء من كسب النقاط مقابل مشترياتهم واستبدالها بمكافآت نقدية مجانية، وإمكانية تقسيط المشتريات بفائدة 0.75%، والدخول المجاني لصالات الانتظار في المطارات حول العالم، بالإضافة إلى تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي الدائم ضمن برنامجي "إيليت" و"عربي بريميوم".

وفي تعليقه على الخدمات التي تقدمها باقة "طبيب بلس" قال السيد عودة المصري، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - البحرين: "يأتي إطلاق باقة "طبيب بلس" استمراراً لمبادرات البنك العربي الرائدة وحرصه الدائم على تقديم خدمات مصرفية شخصية لمختلف القطاعات والشرائح، لاسيما قطاع الأطباء وذلك تقديراً للجهود الدؤوبة والدور الإنساني الجليل الذي يقوم به الأطباء." وأضاف: "نسعى من خلال باقة "طبيب بلس" ليس فقط إلى تلبية وسد مختلف الاحتياجات المصرفية للأطباء، بل أيضاً إلى تزويدهم بمزايا

تفضيلية حصرية وامتيازات واسعة وحلول مصرفية مرنة يقدمها البنك لهم من خلال شبكته الواسعة والممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن باقة "طبيب بلس" تتيح للأطباء كذلك الاستفادة من مجموعة متطورة من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لإنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة بمنتهى السهولة والأمان وبما يكفل توفير الوقت والجهد وتشمل هذه الخدمات إلى جانب تطبيق"عربي موبايل" للهواتف الذكية، إيداع النقد والشيكات عبر الصرافات الآلية التابعة للبنك، وإمكانية فتح حساب توفير أو جاري، وربط الودائع إلكترونياً بأسعار فائدة تفضيلية عبر خدمة "عربي أون لاين".

*مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحرين المركزي. تتوفر هذه الخدمة لعملاء قطاع التجزئة – حسابات الأفراد فقط ولا تشمل حسابات الشركات.

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