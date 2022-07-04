مبادرة جديدة تتيح لعملاء البنك العربي المتحد، من الأفراد والشركات على حد سواء، إرسال واستلام المدفوعات بعدَّة عملات عبر الحدود بأمان وتوفير وشفافيَّة.

الشارقة - أعلن البنك العربي المتحد عن مباشرة العمل في منصَّة "بُنى" للمدفوعات العربيَّة وهي نظام خدمة مقاصة وتسوية مركزي متكامل للمدفوعات المتعددة العملات والعابرة للحدود.

وتقدِّم منصَّة "بُنى"، التي تأسَّست في دولة الإمارات العربية المتحدة وتديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة لصندوق النقد العربي، للبنوك المشاركة فيها حلول دفعات حديثة ومبتكرة تتوافق مع المتطلبات الدولية لمكافحة الجرائم المالية وملتزمةً بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات. والجدير بالذكر أن منصَّة "بُنى" هي أول نظام مدفوعات إقليمي عربي يسمح باستخدام العملات العربية كعملات تسوية إلى جانب غيرها من العملات الدولية الأخرى. كما وتوفر المنصة للبنك العربي المتحد حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

وتعليقاً على هذه المبادرة قال السيد/ شيريش بهيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد تعليقًا على هذه المبادرة: "إننا بغاية الحماسة للشراكة مع صندوق النقد العربي لتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي تجسيداً لمهمة البنك العربي المتحد المتمثلة في الاضطلاع بدور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ما يتيح لعملائنا فرص التعاون بشكل أكثر ديناميكية مع شركائهم على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تسوية المدفوعات على الفور للتحويلات إلى البنوك المستفيدة من المشاركة في المنصَّة. علاوة على ذلك، فهو يسهَّل إجراء المعاملات عبر الحدود ويطور التبادل التجاري والمالي بين الدول العربية". وأضاف بالقول: "أتوجَّه بالشكر للفرق المعنية في صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على عملهم الدؤوب في دعم اعتماد نظام "بُنى" وتعزيز تسوية ومقاصة المدفوعات عبر الحدود في المنطقة."

وقال السيد/ مهدي مناع الرئيس التنفيذي لشركة "بُنى": “نرحِّب بانضمام البنك العربي المتحد إلى نظام "بُنى"، والذي من شأنه إثراء شبكة المشاركين، ونهنئهم على هذا الإنجاز. من خلال مشاركته في منصَّة "بُنى"، سوف يستفيد البنك من حلول دفع فعالة وحديثة عبر الحدود بعملات متعددة فحسب، وسيساهم من ناحية أخرى في مهمة "بُنى" المتمثِّلة بإتاحة الفرص لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين الدول العربية مع أكبر شركاءها التجاريين."

وختم قائلاً: "أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه المستمر لمنصَّة "بُنى".

ومن خلال عمل منصَّة بُنى وفقًا لمعايير الامتثال العالمية، فإنها ستضمن للمشتركين فيها شفافيتها وانخفاض تكاليفها وأسعارها المعقولة، كما ستتيح نقطة دخول واحدة للأسواق الديناميكية، مع التسوية الفوريَّة وتقديم الدفعات على مدار الساعة ودعم مختف العملات.

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