حصل البنك السعودي الأول على جائزة "المبادرة المتميزة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار المصرفي العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلة " ديجيتال بانكر" لعام 2023. وذلك تقديراً لجهود البنك في تسهيل الاجراءات وتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لصالح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

وتمنح جوائز "ديجيتال بانكر" السنوية للمؤسسات المالية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم، وتركز بشكل أساسي على تكريم البنوك المتميزة في الابتكارات الرقمية للمنتجات والخدمات البنكية المقدمة، وفقاً لمجموعة من المعايير الدولية، وآراء نخبة من الاستشاريين والخبراء المختصين في المجال.

وعلق ياسر البراك، الرئيس التتنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في "الأول" قائلاً : " فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وهذا يؤكد التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب ، والتي نتيح للعملاء الجدد الوصول بسرعة إلى مجموعتنا الشاملة من الخدمات المالية ، وتمكنهم من تنمية أعمالهم بشكل أكثر كفاءة. ونطمح دائماً إلى تقديم أفضل الخبرات المصرفية الرقمية، بدءًا من التعامل الأول مع العملاء معنا. نحن ممتنون لعملائنا على ثقتهم، ونؤكد عزمنا للاستمرار في رفع معايير التميز في الصناعة المصرفية، بتقديم الحلول المالية المبتكرة".

ومن بين إسهاماته في برنامج تطوير القطاع المالي، وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2023، أطلق "الأول" في وقت سابق منصة تفاعلية ريادية في السوق تسرع عملية فتح حساب مصرفي للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت، وتنفيذ العديد من الإجراءات عبر ذات المنصة الإلكترونية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الرقمنة المتكاملة التي يسعى لها البنك، وفق أرقى معايير السرعة والشفافية والموثوقية والأمان .

ومن الجدير بالذكر، أن البنك السعودي الأول المعروف سابقاً باسم البنك السعودي البريطاني (ساب) ، قد أعلن مؤخرًا عن تغيير اسمه التجاري وإعادة إطلاق هويته الجديدة (الأول SAB).

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حول "البنك السعودي الأول ":

"البنك السعودي الأول" هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه في المملكة إلى ما يقرب من 100 عام، ومنذ ذلك الحين يعتبر شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة.

يقدم "الأول " خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.بالإضافة إلى ريادته في مجال الابتكار والرقمنة وتبني معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك "الأولSAB " 20.5 مليار ريال سعودي، ويعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC.