مسقط: استكمالاً لرحلته الواعدة ليكون شريكاً في التميز، أعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع المدينة المستدامة - يتي، مؤكداً بذلك على التزامه الراسخ لتحقيق تطلعات عملائه الواعدة، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول مصرفية مخصصة للعملاء الراغبون بالاستثمار في مشاريع إسكان المدينة المستدامة - يتي في سلطنة عُمان. ويؤكد هذا التعاون على تفاني البنك الأهلي لتقديم حلول مصرفية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عملائه المميزين.

شهد حفل توقيع مذكرة التفاهم حضور الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام – رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، والفاضل خالد الشكيلي، رئيس قسم الشؤون المالية في شركة التطوير والاستثمار المستدام الذي حضر الحفل من فريق المدينة المستدامة - يتي، بهدف تمهيد سبل جديدة لتيسير تملك العقارات في مدينة يتي المستدامة للعملاء.

وفي هذا الصدد صرح الفاضل منير البلوشي، "يؤكد البنك الأهلي على مكانته الراسخة كشريكاً للتميز مع كافة المستثمرين. لهذا نحرص على تقديم حلول مصرفية لها تأثير إيجابي ملحوظ يسهم في تحسين مستوى حياتهم. أما بالنسبة لعملائنا، يكمن هدفنا في تقديم حلول مصرفية تواكب أنماط حياتهم المتغيرة، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم من خلال تقديم أسعار تنافسية وتسهيلات مصرفية. تعد مثل هذه الشراكات مع المدينة المستدامة - يتي، وسيلة رائعة لتمكين عملائنا من تملك عقارات قيمة وتأمين مستقبلهم، إلى جانب المساهمة في دعم نمو البلاد وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. ومن خلال هذه الشراكات، سنتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف السلطنة الاجتماعية والاقتصادية، وسنواصل دورنا الحيوي في تشكيل خارطة الطريق بالتماشي مع رؤية عُمان 2040."

وبموجب هذا التعاون، سيقدم البنك الأهلي قروضًا عقارية حصرية بأسعار فائدة تنافسية تبدأ بنسبة 4.5% سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع عملاء حساب النخبة بالخدمات المصرفية الميسرة، إذ سيتمكنون من التواصل بشكل مباشر مع فريق مبيعات البنك الأهلي وممثلي المدينة المستدامة - يتي عبر الهاتف، الأمر الذي يسهم في تسهيل إتمام المعاملات المصرفية.

تعد المدينة المستدامة - يتي مشروعًا رائدًا للتنمية المستدامة، ويتبنى المشروع أفضل استراتيجيات الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتوفير بيئة عيش وعمل فريدة لأكثر من 10 آلاف قاطن. وستمتاز المدينة عند اكتمالها بحلول عام 2026 بمستوى معيشة راق ضمن جميع الوحدات السكنية التي تتألف من 300 فيلا تاون هاوس و1225 شقة بلازا بمساحات مختلفة. لهذا، يكرس البنك الأهلي كافة الجهود لاغتنام الفرص المتاحة في سوق العقارات المتنامي في السلطنة، ويعكس هذا التعاون مع المدينة المستدامة يتي تفاني البنك في تقديم خدمات تمويل سهلة وميسرة لكافة العملاء.

#بياناتحكومية

-انتهى-