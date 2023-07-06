مسقط. تماشيا مع التزامه بتحقيق إنجازات رفيعة المستوى من خلال التعاون المبتكر، تمكن البنك الأهلي أن يعمل كمدير الإصدار، وبنك التحصيل، والوسيط لإصدار صكوك شركة محمد البرواني ش.م.م الجديد، بقيمة 30.1 مليون ريال عماني. وكان المُصدّر شركة ذات ملكية فردية تأسست في سلطنة عُمان من قبل شركة محمد البرواني لإصدار شهادات الصكوك. وقد تم الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين في السلطنة وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا الإصدار الثاني الناجح للصكوك من قبل شركة محمد البرواني بعد الإصدار الأول للصكوك في عام 2016م والذي تم استرداده في نهاية شهر يونيو 2023م. و لقد تم إدراج الصكوك في بورصة مسقط، وتم تسعير الإصدار بنفس معدل الربح في الإصدار السابق للصكوك على الرغم من نظام سعر الفائدة المرتفع. وكان ذلك ممكناً نظراً للتصميم المبتكر للإصدار من خلال الضمان الجزئي للإصدار و تصفية الصكوك على أساس تناسبي.

تعد شركة محمد البرواني من إحدى الشركات التجارية البارزة في عُمان، وهي الشركة القابضة ذات أعمال متنوعة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، والحفر، والمعدات الصناعية، وأعمال التعدين. وكان حجم العرض الأساسي للإصدار 25 مليون ريال عماني، ومع ذلك، ونظراً للطلب المتزايد من المستثمرين، تم زيادة حجم العرض إلى 30.1 مليون ريال عماني بممارسة خيار الزيادة. وتم اكتتاب الإصدار من مختلف المستثمرين كالمصارف، وشركات التكافل، وصناديق التقاعد، وكبار المستثمرين من الأفراد.

تعليقاً على إصدار الصكوك، قالت الفاضلة هناء الخروصية، مدير عام أول - الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي، " نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين لإصدار صكوك شركة محمد البرواني والتي تعتبر شهادة بارزة على قوة وقدرة المجموعة وأعمالها. كما أننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر المستثمرين والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم لإغلاق الإصدار بنجاح. ونفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لعملائنا، وأن نلبي متطلبات المستثمرين والمصدرين. ويعود الفضل في هذا النجاح الى فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية المتميز بالبنك الأهلي ودوره في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات الراغبة في الاستفادة من أسواق رأس المال، سواء كان ذلك محلياً بالريال العماني، أو عالمياً بالدولار الأمريكي."

كما يقوم البنك الأهلي والأهلي الإسلامي بتقديم العديد من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، كالصكوك والأسهم والصناديق. وتعد أسواق رأس المال، والتمويل المنظم وتمويل المشاريع، من ضمن المجالات المتخصصة بالبنك، حيث يقوم بتحديد وإدارة حلول التمويل لمختلف المشاريع. هذا وقد نجح البنك الأهلي في تنفيذ العديد من المعاملات في مختلف القطاعات، مثل قطاع النفط والغاز، والصناعة، والبنية التحتية، والمرافق. ويقوم حاليًا بتقديم المشورة للعملاء لتمويل مشاريع بقيمة تفوق 1.50 مليار دولار أمريكي.

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