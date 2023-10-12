مسقط. في إطار سعيه المستمر لتعزيز وجوده في سلطنة عُمان وتقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة، أعلن البنك الأهلي عن افتتاحه لأحدث فروعه، الفرع الرقمي في الموج مسقط ، أحد الأماكن الحيوية في السلطنة. وتعكس هذه التوسعة الاستراتيجية تفاني البنك الأهلي المستمر في تقديم الحلول المالية الرقمية من الطراز الأول لقاعدة عملائه المتنامية.

ويقع الفرع الرقمي الجديد في مول ممشى الموج، وصمم الفرع بعناية لكي يقدم تجربة مصرفية متميزة لكل من عملاء البنك الكرام الحاليين أو المحتملين. ويعتبر هذا الفرع الرقمي الثاني ضمن محفظة البنك الأهلي، ويتميز بمجموعة من الخدمات المبتكرة. كما يوفّرهذا الفرع أحدث التقنيات المتاحة للاستخدام، مثل الجهاز المتعدد الخدمات . وتتم جميع المعاملات وفقاً لمعايير التميز التي اشتهر بها البنك الأهلي.

وفي هذا الصدد قال الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، "يسرنا توسيع نطاق خدماتنا في هذه المنطقة المزدهرة. ويجسد هذا الفرع التزامنا بتقديم حلولاً مالية رقمية بدون متاعب لعملائنا وكذلك تقديمنا بتجارب مصرفية استثنائية لسكان الموج. وعلى صعيد توسع فروع البنك الأهلي، سيبقى تركيزنا قائم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للأفراد في مجتمعنا."

وأضاف البلوشي قائلاً، "يشير تواجدنا في الموج إلى توسيع شبكة فروعنا وتفانينا في أن نصبح جزءًا أساسيًا من المجتمع المحلي. ونتطلع بشغف إلى المساهمة في نمو المنطقة من خلال خدماتنا الرقمية، وبناء علاقات طويلة المدى مع عملائنا."

ويقدم الفرع الرقمي مجموعة متنوعة من الخدمات من خلال الجهاز المتعدد الخدمات والذي يقدم 12 خدمة مصرفية بشكل فوري ، من ضمنها فتح حساب فوري للعملاء الجدد، وطباعة كشف الحساب حسب الطلب، وطباعة دفتر الشيكات، وإلغاء حظر بطاقة الخصم، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم الجديدة والإضافية، أو استبدالها أو تنشيطها. ويوجد أيضًا مساعدة شخصية عبر الفيديو على مدار الساعة للعملاء، مما يعزز من تجربتهم المصرفية.

ويتماشى الفرع الرقمي الجديد للبنك الأهلي في الموج مع التزام البنك المستمر بدعم التنمية الاقتصادية والتغيير الإيجابي في سلطنة عُمان. ويرمز هذا الفرع إلى جهود البنك لتعزيز التمكين المالي، وتفاني البنك لتقديم خدمات رقمية ممتازة، وهدفه المتمثل في توسيع تواجده بجميع أنحاء البلاد.

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