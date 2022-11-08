مسقط: يواصل البنك الأهلي تحقيق نمو وأداء قوي مدعوم بخدماته ومنتجاته المبتكرة والفريدة من نوعها في عام 2022. حيث كشف البنك عن نتائج مبهرة في الأداء مع نهاية الربع الثالث من العام 2022م، مواصلاً المنحنى التصاعدي الذي شهده الأداء خلال الربعين الأول والثاني.

ومع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، وعودة التعافي إلى الأسواق مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، شهد البنك الأهلي نمواً ملحوظًا في أرباحه المسجلة بنهاية الربع الثالث؛ حيث نمت الأرباح بنسبة 18,8% لتبلغ بنهاية سبتمبر نحو 25,06 مليون ريال عماني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت ودائع عملاء البنك ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 9.2% لتسجل 2,228.4 مليون ريال عماني. فيما بلغ صافي القروض والسلفيات والتمويل ما نسبته 2,538.1 مليون ريال عماني مسجلاً نمواً بنسبة 7,3%.

علاوة على ذلك أظهرت كلا من مصاريف البنك التشغيلية والإيرادات التشغيلية تسجيل نمو بنسبة 20,1% و13,0% على التوالي، لتصل إلى 29,49 مليون ريال عماني، و67,93 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام (يناير إلى نهاية سبتمبر) 2022م.

وفي هذا الصدد، أفاد الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حول مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك والنمو الملحوظ في الأرباح المسجلة، قائلاً: "تعكس النتائج المالية بنهاية الربع الثالث جهود كفاءاتنا البشرية وتفانيهم المستمر في سبيل تحقيق أهداف البنك المنشودة، وتؤكد على التزامنا بمواصلة تقديم أفضل الخدمات التي بدورها ترفع من مستوى خدمة العملاء وتزيد ثقة الأفراد والشركات بنا كمؤسسة مصرفية قادرة على التحليق إلى آفاق جديدة، بينما نواصل دعم الأداء خلال الأشهر المتبقية للوصول إلى نتائج مذهلة مع نهاية هذا العام، وبالتالي دعم إجمالي أصول البنك. استطعنا الحفاظ على ثباتاً تصاعدياً خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام، مما يعد مؤشراً واضحاً على النمو الذي تشهده قاعدة عملاء البنك بصورة مستمرة ويؤكد على نجاح خططنا الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وتحقيق الشمول المالي في مختلف أرجاء السلطنة".

وتعقيبًا على ما أظهره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي العماني مؤخراً فيما يتعلق بالاستقرار المالي في السلطنة وتراجع مؤشرات المخاطر، قال الحاتمي: "يعد تزامن النمو التصاعدي للبنك مع الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، ورفع القيود المفروضة جراء تفشي جائحة كوفيد-19 أمراً مشجعاً للغاية. وبذلك نطمح للاستفادة من التحسن الكبير الذي يظهره الاقتصاد الوطني في دعم نمونا المضطرد في هذا القطاع الحيوي، بينما نسعى جاهدين للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي والتطورات المحققة من خلال زيادة التركيز على التحول الرقمي وتحسين مستوى التواصل مع العملاء، ودعم شراكتنا مع التوجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية عُمان 2040 المستقبلية. وفي الوقت ذاته سنبقى على إطلاع دائم على التباطئ والتقلبات الإقتصادية والبيئية والجيوسياسية التي يمكنها التأثير على التوقعات والتوجهات العالمية".

كما نجح البنك الأهلي في إصدار سندات ثانوية إضافية من الفئة الأولى لرأس المال بلغت قيمتها 75 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى نجاحه في تعزيز القيمة المضافة لعملائه من خلال توسعة شبكة فروعه وتدشين فرع رقمي جديد في مدينة السلطان قابوس.

وتتويجاً للأداء المتميز الذي شهده خلال الفترة الماضية، حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة؛ حيث كرم بجائزة "أفضل بنك في عُمان" على هامش حفل توزيع جوائز البنوك العربية وتكريم التميز 2022، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية تقديراً.

على أدائه الاستثنائي خلال العام، ومساهمته الفعالة في دعم القطاع المصرفي المحلي والإقليمي. وعلى هامش جوائز مجلة عالم الاقتصاد 2022، حصد البنك جائزتين هما "الأفضل أداءً عن فئة الشركات الكبيرة" و"مبادرة إدارة المواهب للعام" عن برنامجه المرموق لتطوير الموارد البشرية المستدام "همم".

ويجسد أداء البنك الأهلي ونموه المتواصل نجاح استراتيجيته الشاملة، مواصلاً تحقيق أهداف رؤيته الطموحة في أن يصبح المؤسسة المصرفية الأكثر فعالية وابتكاراً في السلطنة، بجهود فريق من أصحاب الخبرة الذين يكرسون خبراتهم لتلبية كافة احتياجات العملاء المصرفية.

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