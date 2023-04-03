مسقط. تأكيدًا على التزامه في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق "أعمالي" لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير حلول مالية يمكنها الارتقاء بمستوى الأعمال ودعم المشاريع الجديدة.

صمم البنك الأهلي حساب "أعمالي" بهدف تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، حيث يقدم أربع فئات، وهي - البرونزية، والفضية، والذهبية، والبلاتينية - والتي تتناسب مع متطلبات المؤسسات المختلفة. يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من العديد من المزايا بناءً على الفئة المحددة، مثل خدمة إتمام معاملات الشيكات المجانية والتحويلات المجانية والإعداد المجاني للدفع الدائم. تتوافق متطلبات صيانة الحساب مع فئة الحساب المحددة ، والتي تتطلب حدًا أدنى لمتوسط رصيد شهري قدره 5000 ريال عماني للحسابات البرونزية ، و 10000 ريال عماني للفضية ، و 15000 ريال عماني للذهبية ، و 20 ألف ريال عماني للحسابات البلاتينية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل بطاقة "أعمالي" للخصم المباشر ميزات مدمجة تتيح الوصول إلى حسابات المؤسسة على مدار 24 ساعة في اليوم، والفصل بين مصاريف المؤسسة والمصروفات الشخصية، وتبسيط العمليات المحاسبية. كما توفر طريقة دفع مريحة وسهلة للاستخدام، وحد إنفاق أعلى، بما يتوافق مع نمط الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات. يمكن استخدام البطاقة الآمنة لإجراء عمليات الشراء ودفع الفواتير والسحب، وتتميز البطاقة بقبول عالمي ومزودة بنظام الأمان الثلاثي الأبعاد، ويسمح لأصحاب الحسابات بتتبع استخدام البطاقة من خلال كشف الحساب عبر الإنترنت باستخدام القنوات الرقمية للشركات.

ونظراً لأن الحساب يعد منصة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، قال الفاضل منير أحمد البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، "تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في اقتصاد الدولة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وقد أدركنا في البنك الأهلي الإمكانات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق أجندة التنوع الاقتصادي للحكومة. سنتمكن من خلال حساب "أعمالي" من تعزيز هذا الدور وزيادة نجاحات القطاع من خلال حلولنا المصرفية المبتكرة والفعالة."

أضاف قائلاً، "هدفنا الأساسي هو تعزيز الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - القائمة والجديدة - من خلال قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره فريق من مديري العلاقات من ذوي الخبرة الذين يركزون على العملاء، ويطرحون مبادرات جديدة في هذا القطاع، ويقدمون للعملاء مجموعة من المنتجات المخصصة لتلبية احتياجاتهم."

يضع البنك الأهلي إطلاق حساب "أعمالي" في مقدمة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي السريع في سلطنة عُمان والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، والذي بدوره سيحفز العديد من رواد الأعمال لإنشاء أعمال جديدة وتوسيع قاعدة الأعمال الحالية. حددت منهجية رؤية عُمان 2040 خططًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء علاقات استراتيجية مع الشركات الكبرى، بما في ذلك المؤسسات المالية. وتظهر "أعمالي" جهود البنك المبذولة لمواءمة عملياته مع رؤية 2040، والتي تركز بشكل خاص على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدرك البنك الأهلي مدى اختلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث النشاطات والاحتياجات المالية، سواء كانت مؤسسات ناشئة أو عائلية أو تابعة لرواد أعمال، وقد ضمن البنك فرصاً لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصات الرقمية الآمنة والمريحة مثل ahliNET وahliB2B وahliRDC.

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