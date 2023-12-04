مسقط : في إطار التزامه بالتميز والتواصل مع عملائه، استضاف البنك الأهلي مؤخراً مؤتمراً لعملائه من فئة الخدمات المصرفية الخاصة تحت مظلة "الحصري" في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية. ناقشت الجلسة بعض المحاور المهمة عن أهمية التنوع في الاستثمار مع عملائه المميزين، ليمكنهم من إدارة وتنمية ثرواتهم بطرق استراتيجية. كما واستضافت خبراء دوليين من مؤسسات مصرفية عالمية مختصة في مجال الاستثمار وإدارة الثروات.

انطلقت جلسة إدارة الثروات الحوارية تحت عنوان "قوة التنويع"، فيما تلقت أصداءً ايجابية من الحاضرين، وسلطت الضوء على أحدث المبادرات التي أطلقها البنك الأهلي، بما في ذلك إطلاق منصة "Digital Wealth" الرقمية الحديثة المدمجة في محفظة البنك الواسعة من المنتجات والخدمات الشاملة والمبتكرة.

وفي هذا الصدد، قالت نجلاء اللواتية، مساعد المدير العام- رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي، " نعتمد في البنك الأهلي عند تصميم منتجات إدارة الثروات؛ على توفير منتجات حصرية تتماشى مع احتياجات وتوجهات عملائنا وتفضيلاتهم، ومع محفظة خدمات "الحصري"، سنقدم لعملائنا المميزين خدمات ذات مستوى عالي الجودة، لتوفر لهم فرصاً قيمة للاستثمار. واضعين نصب أعيننا أهمية بناء علاقات مستدامة مع عملائنا الأوفياء، إذ أن تحقيق الرفاهية المالية لهم في صدارة أولوياتنا."

ومع التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي، يلتزم البنك الأهلي بنهج التميز في مختلف المبادرات والفعاليات، مؤكداً بذلك على أهمية المشاركة الهادفة مع العملاء لتلبية كافة احتياجاتهم المتغيرة.

وأضافت الفاضلة نجلاء اللواتية قائلة، "يعتبر التنويع في الاستثمار أمراً في بالغ الأهمية، حيث يسهم في الحد من مخاطر الاستثمارات الفردية، ويضمن العائد على الاستثمار، ومن واجبنا تجاه عملائنا أن نرشدهم ونحثهم على تنويع الاستثمارات، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مالية واعية تعود عليهم بالنفع، وبدورنا نحرص على توفير تجربة مصرفية شاملة ومستدامة تساعدهم في إدارة ثرواتهم بالشكل الأمثل."

وتضم محفظة البنك الأهلي الواسعة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات؛ خطة الاستثمار الممنهجة (SIP)، وتوفر خطة الاستثمار الممنهجة منصة فعالة للمستثمرين، تمكنهم من الاستثمار بشكل دوري في الصناديق التي أثبتت ملائتها المالية في السوق المالي. وبناءً على توجيهات الخبراء صممت خطة الاستثمار الممنهجة لتعزيز ثروة العملاء من خلال فرص الاستثمار المدروسة والممنهجة.

يقدم البنك الأهلي خدمات إدارة الثروات الخاصة تحت مظلة "الحصري"، والمصممة لضمان زيادة العوائد وتقليل المخاطر للعملاء، مع توفير حلول مالية واستثمارية تلبي حاجة هذه الفئة، بمساعدة فريق من الاحترافيين لقيادة مسيرتهم نحو النجاح والاستقرار المالي.

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