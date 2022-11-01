مسقط: متبنياً منهج التركيز على العملاء ومبادرات رقمنه العمليات التجارية، أطلق البنك الأهلي مؤخراً خدمة "أهلي إكسبرس" كواحد من الخدمات المندرجة تحت مظلة أهلي ديجيتال الرقمية في أحدث فروعه بمدينة السلطان قابوس، والذي يتمثّل بجهاز رقمي متعدد الوظائف يعمل بنظامٍ آليٍّ تفاعلي ويساعد العميل في إنجاز معاملاته المصرفية اليومية بسهولة وإتقان. ويعد جهاز "أهلي اكسبرس" نقلة نوعية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، من شأنه توفير أحدث التسهيلات للعملاء الذين يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية على طرق الصيرفة التقليدية، ويعتبر الفرع الجديد أول فرع رقمي للبنك.

يولي البنك الأهلي أهمية بالغة لاحتياجات عملائه، لهذا يضع متطلباتهم في مقدمة أولويات الأعمال ويسعى لتسخير جميع الحلول الرقمية المتبنّاة للارتقاء بمستوى توقعاتهم. وقد أثمرت رحلة التحوّل في نقلته النوعية من بنكٍ تقليدي إلى بنكٍ مزود بأحدث التقنيات المبتكرة تحت مظلة واحدة، ومنح العملاء تجربة رقمية استثنائية على كافة الأصعدة.

وحول التحولات الرقمية التي شهدتها جهود البنك صرح الفاضل طاهر البلوشي، نائب المدير العام للاستراتيجيات والتحول المؤسسي في البنك الأهلي "تماشياً مع التوجه العالمي نحو الرقمنة، أثبت البنك الأهلي جاهزيته عبر تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات المصرفية الرقمية المرتكزة على تلبية متطلبات العميل، والتي بدورها رفعت من مستوى الخدمات، وعززت رحلته المصرفية، وبالتالي ساهمت في إثراء مساعي استراتيجية الرقمنة في السلطنة." وأضاف: "يواصل البنك تطبيق أحدث ابتكارات القطاع التقني والتركيز على احتياجات العملاء المتغيرة سعياً منه لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، واليوم مع تمكين القنوات الرقمية أصبح إتمام المعاملات المصرفية متوفراً في "أي وقت وأي مكان"؛ والذي من شأنه ساهم في تلبية كافة احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم، وسرع من وتيرة التحول الرقمي".

وتتجلى مهمة البنك في تصميم حلول متفردة تفوق توقعات العملاء بما يواكب التغير الرقمي، من ضمنها تطبيق البنك الأهلي الذي أسهم في إتمام المعاملات البنكية للعملاء بكل سهولة وحيثما كانوا، مستهدفاً فئة الشباب الذين يعتمدون على تطبيقات الأجهزة المحمولة لتنفيذ معاملاتهم المصرفية بشكل يومي. فعلى سبيل المثال، تم تصميم تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتزويد العملاء بسهولة الوصول إلى منتجات وخدمات البنك، بما في ذلك فتح حساب مصرفي في دقائق باستخدام تقنية مسح الوجه ومسح البطاقة الشخصية.

وإلى جانب تطبيق الهاتف المحمول، أضاف البنك الأهلي خيار حساب التوفير ''الفوري'' إلى مجموعة منتجاته من القنوات الإلكترونية، في إطار الخدمات المصرفية للأعمال، كما يقدم البنك حاليًا خدمة ahliB2B لإجراء معاملات الدفع الفردية والجماعية محليًا، وتحويل الرواتب (WPS) و ahliNET للمعاملات الآمنة و ahliRDC لإيداع الشيكات الجماعية عن بعد، وذلك لتعزيز التجربة المصرفية لعملائه و إثراء بيئة الأعمال الرقمية المحلية.

وفي ظل التوجه الرقمي الذي تشهده اقتصادات العالم أجمع، تشير الإحصائيات إلى زيادة هائلة في أعداد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية ليبلغ بحلول عام 2024م أكثر من 3.6 مليار عميل على مستوى العالم. ومن خلال الدور البارز الذي اضطلع به البنك الأهلي في رقمنة خدماته ومنتجاته على جميع مستويات أعماله التشغيلية، فإنه يقف بذلك في مصافّ المؤسسات المصرفية والمالية المنافسة في السوق مدعّماً بمقومات الجودة والاستدامة في الأعمال.

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