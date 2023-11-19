سيستفيد البنك الأهلي الأردني من منصة FINX التابعة لـ "فنتك جالكسي"، ليصبح متوافقاً مع الخدمات المصرفية المفتوحة بما يتماشى مع المعايير الدولية والمحلية.

تعمل منصة FINX على تمكين عملاء البنك الأهلي من مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية مع أطراف ثالثة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب، بالاستفادة من تقنية واجهة برمجة التطبيقات.

سيتمكن البنك الأهلي الأردني من خلال هذه المنصة من تقديم خدمات مصرفية مفتوحة مبتكرة وذات قيمة مضافة لعملائه.

أعلن البنك الأهلي الأردني، المؤسسة المصرفية الأردنية الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 60 عاماً، عن تعاونه مع شركة فنتك جالكسي الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار المالي، بهدف تحقيق الامتثال الكامل للوائح الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وسيتمكن البنك الأهلي الأردني من خلال استخدام منصة FINX التابعة لشركة فنتك جالكسي، من ضمان أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات عملائه، فضلاً عن تمكينهم من ربط حساباتهم بأمان مع تطبيقات مزودي خدمات خارجيين، والتمتع باطلاع شامل على تفاصيل معاملاتهم المصرفية.

هذا ويلتزم البنك الأهلي الأردني بدمج التكنولوجيا والابتكار في خدماته المصرفية من خلال مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة. وسيتمكن البنك من خلال التوافق مع الخدمات المصرفية المفتوحة، من تقديم أسعار أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائه. كما سيساعد التعاون مع مزودي خدمات خارجيين البنك الأهلي الأردني على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، فضلاً عن الاستفادة من خبرات وقدرات مزودي الخدمات هؤلاء لتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة. ويمثل هذا الالتزام الراسخ بالخدمات المصرفية المفتوحة شهادة قوية على جهود البنك المتواصلة لتقديم خدمات مصرفية مخصصة ومبتكرة لعملائه.

وجدير بالذكر أن المملكة الأردنية تشهد حالياً العديد من المبادرات الرامية إلى رقمنة القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة في نوفمبر 2022 تهدف إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، ودعم فرص التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتقدم. وتنظم هذه التعليمات الجديدة خدمات التمويل المفتوح، مما يوفر قدرة الوصول المصرح به إلى حسابات العملاء والحسابات المصرفية للأعمال لخدمات المدفوعات والخدمات المتعلقة بالبيانات المصرفية.

هذا وستعمل منصة FINX من فنتك جالكسي على تمكين البنك الأهلي الأردني من التوافق بسهولة مع لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة، فضلاً عن تمكينه من تقديم قيمة استثنائية لعملائه وضمان إجراءات أمنية قوية لحماية بيانات العملاء وتعزيز ثقتهم وأمنهم.

كما سيستفيد البنك الأهلي الأردني من بوابة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لمنصة FINX مع قدرة امتثال غير تقليدي لواجهات برمجة التطبيقات لخدمة معلومات الحساب، وخدمة بدء الدفع، وإدارة مزودي الخدمات الخارجيين، وإدارة الموافقة بناءً على المعايير الإقليمية. وسيتم تزويد البنك أيضاً بجميع المكونات الأساسية للمنصة، بما في ذلك بوابة مطور مزودي خدمات خارجيين مع عملية توثيق مفصلة لواجهة برمجة تطبيقات المستهلك العام، بالإضافة إلى دليل مفصل خطوة بخطوة لضم مزودي الخدمات الخارجيين، ولوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لمزودي الخدمات الخارجيين، وبيئة اختبار تحاكي الوظيفة الإنتاجي، وغير ذلك.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع فنتك جالكسي لتحقيق الامتثال مع الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وقد بات يمكننا الآن مع حلول الخدمات المصرفية المفتوحة المبتكرة من فنتك جالكسي، أن نقدم لعملائنا حرية مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية مع أطراف ثالثة، والاستفادة من تقنية واجهة برمجة التطبيقات. وستتيح لنا هذه الشراكة الامتثال الكامل مع لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، فضلاً عن أنها ستمكننا من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا. وقد أتاح لنا حل FINX Comply من فنتك جالكسي التوافق مع الخدمات المصرفية المفتوحة في وقت قياسي".

من جانبها، قالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فنتك جالكسي: "تعد شراكتنا مع البنك الأهلي الأردني علامة فارقة في غاية الأهمية لشركة فنتك جالكسي. ونحن نؤمن بأن الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح هما المستقبل الحقيقي للخدمات المالية، ولهذا فإننا نلتزم بدعم المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ابتكار وإعادة تصميم وصياغة مستقبل الخدمات المالية".

#بياناتشركات

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نبذة عن فينتك جالكسي:

تعد فنتك جالكسي منصة مصرفية مفتوحة إقليمية تهدف إلى تمكين الخدمات المالية من خلال توفير بنية تحتية موثوقة وآمنة لواجهات برمجة التطبيقات (API) للتكامل بين اللاعبين في الصناعة، مع إعطاء المزيد من السيطرة على البيانات المالية والمدفوعات للعملاء النهائيين. تخضع فنتك جالكسي للتنظيم من قبل مصرف البحرين المركزي. تأسست فنتك جالكسي بهدف دفع عجلة الإدماج المالي وتعمل حاليًا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان ومولدوفا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.fintech-galaxy.com

نبذة عن البنك الأهلي الأردني

يعد البنك الأهلي الأردني من المؤسسات المصرفية الأردنية الرائدة ذات التاريخ والإرث الوطني العميق؛ حيث كان أول بنك تم تأسيسه في شرقي الأردن في العام 1955. وتأسس البنك على يد يوسف المعشر وسليمان سكر برأسمال أولي قدره 350,000 دينار أردني عند التأسيس. وبعد 66 عاماً على تأسيسه، يواصل البنك لعب دور مهم كلاعب رئيسي في صناعة الخدمات المصرفية مع انتشار فروعه في كلٍّ من الأردن وفلسطين وقبرص.

قد لعب البنك دوراً محورياً في تطوير الجهاز المصرفي وتنميته، ما جعله داعماً اقتصادياً، ومسؤولاً مجتمعياً، فضلاً عن كونه الشريك المثالي للحياة المصرفية للكثير من الناس على مر عقوده الستين التي بلغها في العام 2015، وذلك بفضل قيادته الحكيمة، وإدارته المتطورة، وقيمه الأصيلة الراسخة ورؤيته الطموحة التي تنصب لما بعد الستين نحو بلوغ الريادة المحلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.ahli.com