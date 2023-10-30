الرياض ، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نجم" لخدمات التأمين، لتطوير ودعم المبادرات التي تدعم تطوير أداء الطرق، والتعاون في الحملات التوعوية لتفادي الحوادث المرورية. وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ووقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة، المهندس حسان بن مريزن عسيري، المذكرة ممثلاُ عن الوزارة، فيما مثل شركة نجم الرئيس التنفيذي المكلف، الأستاذ محمد يحيى الشهري، إذ تهدف المذكرة إلى تطوير التعاون مع شركة "نجم" في مبادرة إنشاء صندوق لتطوير أداء الطرق (حوادث – ازدحام السير) وفق الأنظمة والتعليمات، وتقديم الدعم للحملات التوعوية لتفادي الحوادث المرورية، ضمن مختلف المرافق التابعة للوزارة.

وبموجبها ستتعاون الوزارة مع "نجم" في دعم مبادرة "الصندوق الأحمر" التي تطلقها "نجم"، بهدف رصد المواقع التي تزداد فيها الحوادث المرورية وتصنيفها إلى فئات (حرجة – متوسطة – منخفضة)، وتتولى الوزارة بعد ذلك تطويرها ومعالجتها لتقليص نسبة الحوادث، بالإضافة إلى اعتماد الخارطة الرئيسية للمملكة في جميع أعمال شركة "نجم" بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

وتسعى"نجم" من خلال مبادراتها الوطنية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، إلى تعزيز دور قطاع التأمين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وتقديم البيانات الإحصائية والتقارير المكانية إلى اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وجهات الاختصاص للتعاون نحو إيجاد الحلول المناسبة لخفض نسب الحوادث المرورية في المملكة، ما يؤدي إلى تقليل التبعات المالية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.

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