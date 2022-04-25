إختتمت سعادة داتوك حاجة زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا زيارتها الرسمية إلى دولة قطر للترويج الاقتصادي والسلع الزراعية والتي امتدت من تاريخ 19 أبريل 2022 لغاية 20 أبريل 2022. وقامت سعادتها خلال الزيارة بلقاء نظرائها من الحكومة القطرية، كما ترأست لقاء طاولة مستديرة مع عدد من اللاعبين الرئيسيين القطريين في مجال السلع الزراعية، واجتمعت بأجهزة الاستثمار المحلية، والأكاديميين، ورائدات الأعمال القطريات، والجالية الماليزية في الدوحة.

من جملة الوزراء والشخصيات البارزة في دولة قطر التي اجتمعت مع سعادتها، سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي - وزير البلدية، وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني - وزير التجارة والصناعة، و سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس غرفة قطر. كما عقدت اجتماعات أخرى مع شخصيات بارزة من المجتمع المحلي.

كجزء من مبادرات وزارة الصناعات الزراعية والسلع في الترويج لمنتجات السلع الزراعية الماليزية، عمدت مناقشات المائدة المستديرة التي عقدت في الدوحة على ربط الأنشطة الترويجية التجارية، والتعاون التجاري المتبادل، وتبادل المعلومات بين الحكومتين واللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بمنتجات زيت النخيل والمطاط والأخشاب.

إحتل سعر زيت النخيل صدارة أخبار زيوت الطعام منذ أن بدأت جائحة كورونا في عام 2020 وبسبب إستمرار الصراع في أوروبا. إن ارتفاع الأسعار الحالي الذي يشهده هذا المجال يعود إلى التخوف من التأثيرات التي يمكن أن تصيب قطاع توريد الزيوت النباتية البديلة بسبب عدم اليقين من قدرة صناعة زيت بذور عباد الشمس المنتجة في كل من أوكرانيا وروسيا على تلبية إحتياجات السوق العالمية، مما أثر قلة المعروض من الدول المنتجة على سعر زيت النخيل العالمي.

وتتضمن توقعات مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOB) على أن يتحسن إنتاج زيت النخيل الخام(CPO) بنسبة 4.9٪ ليصل إلى 19 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ 18.12 مليون طن في عام 2021 ، مما يؤدي إلى زيادة مخزون زيت النخيل بنسبة 21.1٪ ليصل إلى 1.95 مليون طن، مقارنة بـ 1.61 مليون طن في عام 2021. وتأتي هذه الأرقام كمؤشر ممتاز لرواد هذه الصناعة ومراقبي الأسواق إذ أنها خير دليل على إستعداد ماليزيا لتلبية متطلبات واحتياجات السوق القطرية من زيت النخيل. كما تناولت الزيارة بعض الأفكار الواعدة، مثل إستخدام المطاط الماليزي في قطاع إنشاءات الطرق والجسور في قطر، والتي يتم مناقشتها حاليا بين الدولتين، كما تأمل ماليزيا أن تعود المبادرات بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.

منذ بداية عام 2022، شاركت سعادة داتوك حاجة زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا بالعديد من البعثات الاقتصادية لزيادة الصادرات من السلع الزراعية الماليزية وخاصة زيت النخيل، حيث قامت بزيارة كل من قطر، والسعودية، وإيران، وتركيا، وباكستان والهند، وبنغلاديش، ومصر. كما شاركت الشركات الماليزية في هذه البعثات الاقتصادية لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. ومن الإنجازات التي حققتها هذه البعثات مقترحات لإقامة شراكات مشتركة في الهند وباكستان. كما كانت هناك أيضاً مقترحات من كل دولة قطر وجمهورية مصر العربية للاستثمار مع شركات ماليزية لإنشاء مرافق إنتاج في ماليزيا. ويُنظر إلى هذا على أنه خطوة إستراتيجية من شأنها تسريع تصدير السلع إلى كافة هذه الدول.

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