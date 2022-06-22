دبي – الامارات العربية المتحدة - أكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الامارات ان الدولة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال التدقيق الداخلي بفضل اعتمادها معايير الحوكمة والشفافية في كافة هيئاتها ومؤسساتها لتعزيز النشاط الاقتصادي وبيئة الاعمال. مشيرا الى أهمية الارتقاء الدائم للمدققين الداخليين بقدراتهم لمواكبة التحديات التي تواجه أصحاب المهنة في المستقبل، نتيجة عولمة الاقتصاد وارتفاع مستوى اعمال القرصنة في كافة النشاطات الاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة تمثيله دولة الامارات في الملتقى الثاني الذي عقده معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان الشقيقة مؤخرا برعاية كلية الدراسات المصرفية والمالية في السلطنة تحت عنوان "التدقيق الداخلي كعامل تغيير".

والقى عبد القادر عبيد علي كلمة كضيف رئيسي في الملتقى أكد خلالها على أهمية دور المدقق الداخلي في الارتقاء بأداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان أبرز التحديات التي ستواجه أصحاب المهنة في المستقبل تتمحور حول تعزيز معايير الحوكمة واستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التدقيق لضمان دقتها وجودتها. وأكد ان دور المدققين الداخليين لم يتغير وإنما ارتقى وأصبح أكثر أهمية وبالتالي فإنه من خلال اعتمادهم التقنيات والبرامج الحديثة يمكنهم ان يقدموا لعملائهم وشركاتهم تقارير أفضل بكثير وذات موثوقية عالية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الامارات:" يتوجب على العاملين في هذه المهنة أن يواكبوا التطور من اجل توفير قيمة مضافة لمؤسساتهم لجهة تقييم المخاطر لصالح الإدارة العليا."

وقال عبد القادر:" لقد كان اللقاء مع اخي منير المغيري رئيس معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان وبقية رؤساء التدقيق الداخلي مثمرا، حيث تبادلنا الخبرات وتعرفنا على أفضل الممارسات العالمية في مجال المهنة وكنا سعداء بنقل تجربتنا الى بقية الاخوة الزملاء من الدول الأخرى خاصة في سلطنة عمان التي تشاركنا نفس الرؤى حول أهمية مهنة التدقيق الداخلي في الفترة المقبلة.

هذا وكان الرؤساء التنفيذيون للتدقيق الداخلي قد ناقشوا الدور الإيجابي الذي يؤديه التدقيق الداخلي في مواجهة التغيرات التكنولوجية السريعة وأهمية فهم بيئة تشغيل الأعمال وسياق المخاطر لتمكين المدققين الداخليين من أن يصبحوا وكلاء تغيير ومستشارين موثوقين للمؤسسة التي يعملون بها.

وكانت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جمعية غير ربحية، قد تأسست في العام 1995 على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين الذي يضم 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومؤسسة، في حين تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم هم من المواطنين الإماراتيين.

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