الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، كلاً من معالي شفيقر رحمن تشاودري، وزير دولة لرعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة موكتيش بارديشي، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية والمشرف على علاقات الهند مع دول الخليج وغرب آسيا وشمال إفريقيا، وذلك على هامش اللقاء التشاوري الوزاري السابع لدول "حوار أبوظبي" الذي عقد أعماله في دبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وناقش اللقاءان العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات انتقال القوى العاملة وتطوير وإعداد المهارات، واعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية لتعزيز العلاقات الراسخة في مجالات سوق العمل بين الطرفين، لا سيما وأن الهند وبنغلاديش تعتبران من أبرز الدول المرسلة للعمالة، بينما تعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول المستقبلة لها.

كما تم استعراض مخرجات أعمال اللقاء الوزاري السابع لـ "حوار أبوظبي" وسبل تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف تحت مظلة الحوار الذي انطلق لأول مرة عام 2008 كآلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منصة للحوار بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا، وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي، وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة.

واستضافت الإمارات أعمال الدورة السابعة من "حوار أبوظبي"، بوصفها مقر الأمانة الدائمة، بمشاركة 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وبحضور دول مراقبة ومنظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين.



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