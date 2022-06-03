شارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بالبنك

شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية- حظيت فكرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمكانة بارزة في جلسات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وتستمر حتى السبت المقبل، حيث تم تنظيم 3 جلسات شارك فيها عدد من الوزراء المصريين وكبار المسئولين في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، بجانب عدد من الخبراء العالميين.

تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان "الطريق إلى COP27: الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" وتحدث فيها وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، وأدارها الدكتور/ أشرف العربي- وزير التخطيط والمتابعة السابق بجمهورية مصر العربية. وشارك في الجلسة كلاً من الدكتور/ محمود محيى الدين -رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والدكتورة/أماليا أدلننجر- نائب وزير الاقتصاد في جمهورية إندونيسيا، والدكتورة/ كريستل ألفرجن- المنسق الإقليمي لوسط إفريقيا، والدكتور/ ماليه فوفانا - المدير الإفريقي بمعهد النمو الأخضر العالمي.

وناقش المشاركون تحديات المناخ ومتطلبات التمويل الأخضر، واستعدادات مصر للقمة العالمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المزمع انعقادها في مصر نوفمبر المقبل.

وقالت د. هالة السعيد: إن الحكومة المصرية حريصة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إنشاء لجنة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر؛ ووضع اللوائح الخاصة بقانون الاستثمار، مؤكدة أنه يتم حالياً إعداد استراتيجيتين جديدتين هما استراتيجية الهيدروجين واستراتيجية الموارد المائية. كما أن الصندوق السيادي يدعم إتفاقية باريس، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصنيع عربات السكك الحديدية، من أجل توطين تقنيات النقل النظيف في مصر، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بدمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، مع ضمان وضع المبادئ الأساسية "للنمو الشامل" و "عدم ترك أحد خلف الركب"، مما يشير إلى أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، على النحو المنصوص عليه في رؤية مصر 2030.

وأضاف سامح شكري: "يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما فيها المؤسسات المالية والمجتمع العلمي والجامعات والوحدات المحلية وغيرها الكثير، للعمل على تقليل الانبعاثات لتقليل تأثير التغيرات المناخية المطلوبة". وأكد أن التمويل الحكومي يظل أحد أبرز عوامل التمكين وحجر الزاوية نحو تعزيز الطموح والدفع نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار محمود محيي الدين إلى أن هناك الكثير من البيانات الكافية لقيادة الطريق نحو تحسين المناخ. فلدينا المعلومات، وأيضا لدينا بعض التمويل، ورغم أن الحديث عن توفير 100 مليار دولار ليس متاحاً فالتعامل مع أزمة المناخ يحتاج إلى أن يصل المبلغ إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي. وأقترح أن يتم الالتزام بضخ 100 مليار دولار أمريكي. كما يجب مراجعة هذا المبلغ لأن هناك حلول من القطاع الخاص قد تساعد في حالات تخفيف الأثر. وبناءً على إتفاق باريس فإن 50% يجب أن توجه للتخفيف و50% يجب أن توجه للتكيف؛ وهذا ما لم يتحقق، وثانياً عندما نمضي في العمل نحو التكيف فإن القطاع الخاص وحده لا يكفي في كثير من الأحوال.

أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان (اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة: من المفهوم إلى الممارسة)، وافتتحها الدكتور محمد معيط - وزير المالية المصري- بكلمة أكد فيها أن وزارة المالية تدعم التحول للاقتصاد الأخضر وتشجيع

المشروعات الصديقة للبيئة وخاصة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50٪ من الاستثمارات العامة، على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص.

وشارك في الجلسة الدكتورة/ هبة شاهين - المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" التابعة لمجلس الوزراء- ومجموعة من رواد الأعمال الذين عرضوا تجاربهم وتأثيرها على النظام البيئي.

وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة الثالثة التي تم تنظيمها تحت عنوان "تحفيز النمو من خلال التمويل الأخضر، الطريق إلى المرونة والاستدامة"، موقف البلدان والحكومات والشركات والأفراد في التعامل مع التمويل الأخضر وسط فجوة تمويلية كبيرة تمثل تحديا كبيرا للالتزام بالتمويل الأخضر.

وخلال الجلسة قال الدكتور/ محمد معيط -وزير المالية بجمهورية مصر العربية- إن التمويل الأخضر هام للغاية ولابد أن يأتي من العرض والطلب. وأضاف: "نحن في حاجة لتمويل تنفيذ الاقتصاد الأخضر، وكل ما يقال عن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر من جانب العالم المتقدم هي مجرد وعود، ولا بديل عن الواقع والتنفيذ الفعلي بعيدا عن الوعود، وتوجهنا للسوق الدولية من أجل التمويل الأخضر ولكن الأخطار تتزايد دون تمويل فعلي".

وأكد أيمن سليمان -الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري- قائلاً " إننا في الصندوق نتفهم تحديات التمويل الأخضر وبدورنا نسعى للتطوير المتواصل ، ومصر لديها قصة نجاح غير مسبوقة في التحول الأخضر في مجال الطاقة واستخداماتها والاعتماد على الوقود الأخضر، ونحن الآن نبني خطة منتجات خضراء، لافتاً إلى أن الصندوق سيستثمر في الطاقة المتجددة والمخصبات صديقة البيئة وأن نصدر تلك التوجهات لبلدان أخرى ونحاول جمع اقتراحات وتصورات لتحسين سجل التعامل الخاص بالتمويل الأخضر.

وذكر د. محمد فريد -رئيس البورصة المصرية- أن مسار الاستدامة يتطلب أن تتوافق الاستثمارات المتزايدة مع معايير الحفاظ على البيئة، وتطوير معايير موحدة للالتزام بالتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر. وأوضح أن الاستدامة تتضمن 17 هدفاً منها التعليم والحياة تحت الأخطار وتحسين المعيشة وغيرها والبيئة ليست هي الوجه الأوحد للتمويل الأخضر، كما شدد فريد على أهمية مراعاة العرض والطلب والبحث عن تمويل مناسب للاقتصاد الأخضر.

#بياناتحكومية

- انتهى -