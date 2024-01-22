- يوسف آل علي: المعرض فرصة للتواصل مع المزارعين والتعرف على احتياجات ومتطلبــــــات القطــــــــــاع

- المشـــاركة في المعرض تنسجـــم مع أهــداف الشركــة في دعـــم الاستراتيجيـــة الوطنيـــة للأمـــن الغذائي 2051



دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلاصة تجربتها في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم القطاع الزراعي في الإمارات، وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، في مركز إكسبو الذيد، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري.

وجاءت مشاركة "الاتحاد للماء والكهرباء" انسجامًا مع أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات دعمًا للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا القطاع 2051، واتساقًا مع توجهاتها نحو الالتزام بدعم المزارعين المحليين، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات المياه والطاقة الكهربائية.

وقال المهندس يوســـف أحمـــد آل علي، الرئيـــس التنفيـــذي لـلشركة: "كانت مشاركة الاتحاد للماء والكهرباء في الدورة الأول من معرض الذيد الزراعي فرصة للتواصل مع المزارعين والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يدعم مساعي الشركة في هذا الجانب، ويعكس التزامها بتقديم خدمات مياه وطاقة كهربائية مبتكرة ومستدامة لهذا القطاع".

وأشار آل علي إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بدعم تكلفة الكهرباء لأصحاب المزارع من مواطني الدولة في شمال الإمارات، والتي تم الإعلان عنها قبل أسابيع، كفيلة بتشجيع المزارعين المواطنين على العمل في القطاع الزراعي، ودفعهم إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في البلاد، مؤكدًا على أن الشركة تعمل حاليًا على إطلاق مبادرات وتقديم حلولاً مستدامة فيما يخص تقليل الهدر في المياه الجوفية، وزيادة الاعتماد على المياه المحلاة.

يذكر أن اليوم الأول من المعرض، قد شهد تكريم "الاتحاد للماء والكهرباء" من قبل سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، على مشاركة الشركة الفاعلة في المعرض، ودعمها المستمر للقطاع الزراعي، من خلال توفير خدماتها بأسعار مناسبة ووفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما كرمتها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالإمارة، مشيدةً بدورها في هذا المجال.

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نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء:

أنشئت "الاتحاد للماء والكهرباء" في عام 2020 بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء آنذاك. "الاتحاد للماء والكهرباء" مملوكة بالكامل لـ “جهاز الإمارات للاستثمار"، ويُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة. تسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.