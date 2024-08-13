

دبي: استضافت شركة الاتحاد للماء والكهرباء فعاليات مجلس المتعاملين لفئة الشركاء الاستراتيجيين (الاستشاريين والمقاولين)، ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، ويهدف إلى تقليص المدد الزمنية لإجراءات الخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 50%، وإلغاء 2000 إجراء غير ضروري، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

شهد الفعاليات فريق من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، يتقدمهم سالم الشعمي، المدير التنفيذي للخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، كما شهدها عدد من كبار المسؤولين بالشركة، كان من بينهم المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي التجاري.

وقد توجت تلك الجهود عن إطلاق مبادرة سيتم من خلالها إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تديرها البلديات المحلية، يتم تقديم الطلبات من خلالها، وستشمل جميع مقدمي الخدمات المعنيين من الجهات المختلفة. ستسهم المنصة في إتاحة البيانات أمام الجهات المعنية بالخدمة، وستقلل من الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات بشكل ملحوظ.

ومن ضمن المبادرات التي تم إطلاقها أيضًا، مبادرة بعنوان "خطوة واحدة لاعتماد المخططات السكنية"، تهدف إلى رفع سرعة وكفاءة اعتماد المخططات السكنية، من خلال تخفيض زمن الحصول على الخدمة وتقليل إجراءاتها، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من خلالها أكثر من 15 ألف طلب، وأسفرت المبادرة عن تخفيض متوسط زمن الموافقة على الخدمة إلى 5 أيام عمل فقط من تقديم الطلب.

وقال المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "ركزت ورش العمل التي نظمناها حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، على عملائنا في المقام الأول، ومن خلال تقليل الخطوات وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، نسعى إلى تحسين رحلة المتعامل وتوفير تجربة خدميَّة أكثر مرونة وسلاسة".

وأوضح بن ربيعة أن جهود الشركة في هذا المجال تؤكد على سعيها المستمر إلى تبني المبادرات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مُعرباً عن شكره وتقديره للمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، على دعمه اللامحدود، وسعيه إلى تذليل العقبات أمام المبادرات المطروحة، من أجل تحقيق نتائج واعدة في هذا البرنامج الطموح.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن ورش واجتماعات وفعاليات العمل الداخلية التي نظمتها حول برامج ومبادرات "تصفير البيروقراطية الحكومية"، نتج عنها طرح نحو 150 فكرة جديدة تتمحور حول طرق تعزيز الكفاءة وتخفيض مدد إنجاز المعاملات، تمت الموافقة على 43 فكرة، حيث يتم تنفيذ 29 منها على الصعيد الداخلي بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، في حين يتم تنفيذ الـ14 فكرة الأخرى بالتعاون مع شركاء خارجيين.

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