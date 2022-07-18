المنامة: صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي بالإجماع على انضمام البحرين إلى عضوية الاتحاد وذلك خلال انعقاد اجتماعها نصف السنوي في مدينة بيشكيك، قرغيزستان مطلع هذا الشهر. وقبل التصويت، استعرض رئيس الاتحاد البحريني للرجبي، نادر شاهين، التاريخ العريق لرياضة الرجبي في المملكة على مدار الخمسين عاماً الماضية، موضحاً الخطط التي اعتمدتها المملكة لتطوير الرياضة وفقاً لإرشادات الهيئة العالمية لرياضة الرجبي (World Rugby). وبهذه العضوية، ارتفع إلى 36 دولة، عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للرجبي، والذي يعد الهيئة الإدارية الإقليمية لرياضة الرجبي وتغطي المنطقة الجغرافية من الأردن إلى الصين، بما في ذلك شمال إفريقيا.

تأسس الاتحاد البحريني للرجبي في فبراير 2022 بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التي أصدرها في ديسمبر 2021 بإنشاء الاتحاد، بدءاً بتعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرجبي برئاسة نادر شاهين.

وتُمكّن العضوية في الاتحاد الآسيوي للرجبي البحرين من تشكيل فريق وطني يمثل المملكة في المباريات الدولية التنافسية والودية ضد الدول الأعضاء الخمسة والثلاثين الأخرى في الاتحاد الآسيوي للرجبي، بما في ذلك المشاركة في بطولات فرق ال 15 لاعباً و7 لاعبين على حد سواء. وستدعم العضوية كذلك مشاركة نادي البحرين للرجبي في المسابقات الدولية

مثل بطولة غرب آسيا للرجبي ومؤتمر الخليج للرجبي، وستزيد من فرص الحصول على الدعم لتطوير المدربين والمسؤولين ورياضة الرجبي للسيدات.

ويسعى الاتحاد البحريني للرجبي إلى تشجيع وتعزيز وتطوير لعبة الرجبي في المملكة والمساهمة في الرعاية الجسدية والنفسية والعقلية للأفراد من خلال التنشئة الرياضية والاجتماعية والثقافية الصحيحة، بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة ضمن القواعد واللوائح المعمول بها دولياً ومحلياً. كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الدولية لهذه الرياضة والارتقاء بها لتحقيق أعلى مستويات التمثيل الرياضي داخل المملكة وخارجها.

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