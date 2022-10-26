خيارات دفع متنوعة توفرها بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة للخاضعين للضريبة

أبوظبي : أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المستحقات الضريبية للهيئة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم استبدال خيار الدفع بالدرهم الإلكتروني بإتاحة الدفع من خلال خيار المدفوعات الذكية "Magnati" التابعة لبنك أبوظبي الأول (FAB) التي تتيح حلولاً برمجية متطورة للمدفوعات عبر الإنترنت، باستخدام الجيل الجديد من أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال لتقديم خدمة مدفوعات تتميز بالسلاسة والفاعلية لعملاء الهيئة.

وأوضحت أن خيار المدفوعات الذكية "Magnati" يمكن من خلاله سداد المستحقات الضريبية عبر منصة "Magnati" التابعة لبنك أبوظبي الأول، كما يوفر كذلك إمكانية سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن طريق البطاقات الائتمانية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قيام وزارة المالية بوقف التعامل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة سداد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة المعتمدة في الدولة، وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية لسداد الالتزامات الضريبية المتاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب توفر خيارات دفع متنوعة أخرى لعملائها، تتميز بأعلى مستويات الأمان والسهولة والسرعة، مشيرة إلى أنه من هذه الخيارات إتاحة الدفع باستخدام رقم (GIBAN) (جي آي بان) الذي تصدره الهيئة لكل مسجل للضريبة ويتيح للخاضعين للضريبة التحويل الإلكتروني المباشر من حساباتهم المصرفية إلى الهيئة، حيث يتم استخدامه بتحويل الأموال من العديد من المؤسسات المالية داخل وخارج دولة الامارات، ويمكن استخدامه لدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المستحقة، وأية مستحقات ضريبية أخرى.

#بياناتحكومية

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.