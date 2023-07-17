بدأت في أبو ظبي بحضور 400 مُشارك وتتضمن ورش عمل بجميع إمارات الدولة

خالد البستاني: الحملة ضمن خطة شاملة للهيئة لضمان التطبيق السلس لضريبة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية

أبو ظبي: أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وعقدت الهيئة ورشة العمل الأولى في أبو ظبي في إطار حملتها التوعوية حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال" التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 400 من ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.

وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية وورش العمل في جميع إمارات الدولة؛ يقدم ممثلو الهيئة خلالها عروضاً توضيحية للأمور التشريعية والإجرائية التي تساعد على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تأتي هذه الحملة للتوعية بضريبة الشركات في إطار الحرص الدائم للهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة، لنشر الوعي الضريبي بين جميع شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم وإيصال المعلومات إليهم دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة".

وأضاف البستاني: "جاءت هذه الخطوة ضمن الخطة الشاملة التي بدأت الهيئة في تنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية."

وأوضح سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: " شملت خطة الهيئة لتنفيذ المرسوم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار؛ وإطلاق نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما قامت الهيئة الشهر الماضي بإطلاق منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات".

ودعا سعادته جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية التي تقوم الهيئة بتنظيمها حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية.

وأوضحت الهيئة أن حملتها التوعوية حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال" سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من ورش العمل الحضورية على مستوى دولة الإمارات، كما تشتمل على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية سيتم إطلاقها خلال الأشهر المُقبلة عبرالموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. خلال الورش سيتم عرض مواد توعوية حول "ضريبة الشركات" باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم شرح مفصل للمبادئ العامة لنظام ضريبة الشركات، واستعراض القرارات التنظيمية والإجراءات الضريبية.

وذكرت أن ممثلي الهيئة يستعرضون كذلك خلال ورش العمل؛ المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وآليات تطبيقه، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، ومتطلبات متعلقة بضريبة الشركات، بالإضافة إلى توضيح النسب المطبقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما يُجيب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين حول ضريبة الشركات.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على البرنامج الزمني ومواقع انعقاد ورش العمل التي تتضمنها الحملة من خلال الرابط الإلكتروني: https://rb.gy/jhmli.

كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مُستجدات ضريبة الشركات والإرشادات والمحتويات التوضيحية المُتعلقة بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وعبر الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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