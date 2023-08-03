استعراض مُتطلبات وإجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر منصة "إمارات تاكس" وسُبل تجنب الأخطاء

رأس الخيمة: نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل توعوية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إطار مُبادرة "مجالس المتعاملين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف مواءمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرصها على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الضريبي بكافة السبل وعبر مختلف القنوات لنشر الوعي الضريبي بين كافة شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم ومُساندتهم للتغلب على أي تحديات التي قد تواجههم خلال الامتثال الطوعي الذاتي للتشريعات الضريبية.

وتم تقديم عرض حول مبادرة "مجالس المتعاملين" الرامية لعقد اجتماعات دورية لتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الجهات الحكومية والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، واستطلاع آراء المتعاملين من خلال الاستبيانات والجلسات الحوارية.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال "مجلس المُتعاملين" الذي نظمته الهيئة بحضور السيد محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة؛ عرضاً توضيحياً للمشاركين حول مُتطلبات وإجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.

وتضمن العرض التوضيحي تعريفاً بالمُطالبين بالتسجيل الإلزامي والمتاح لهم التسجيل الاختياري، والتوريدات الخاضعة للضريبة التي يتم على أساسها تحديد ما إذا كانت الأعمال مُلزمة بالتسجيل أم لا وتشمل جميع توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو 0% التي تقوم بها هذه الأعمال في دولة الإمارات، حيث يتعين على الأعمال التي تجاوز دخلها الخاضع للضريبة 375,000 درهم خلال الأشهر الـ 12 السابقة، أو التي من المتوقع أن تُجاوز هذا المبلغ خلال الثلاثين يوماً القادمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويمكن للأعمال التسجيل إذا جاوزت توريداتهم الخاضعة للضريبة ما قيمته 187,500 درهم خلال الأشهر الـ 12 السابقة، أو الذين من المتوقع أن يتجاوزوا هذا المبلغ خلال الثلاثين يوماً القادمة.

كما تم شرح كيفية حساب حد التسجيل الضريبي، مع استعراض المُستندات والبيانات الداعمة المطلوبة لاستكمال الطلب، والمعفيين من التسجيل.

وقدم ممثلو الهيئة خلال "مجلس المُتعاملين" توضيحات للمُسجِّلين الجُدد، وتمت الإجابة على جميع استفسارات المُشاركين، وتم تعريفهم بالعمليات والموارد الرئيسية، بما في ذلك طلب تعديل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل طلب التسجيل، وإجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتنزيل شهادة التسجيل، وتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية، ومتطلبات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وطلبات التصريح الطوعي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات النماذج المعتمدة التي توفرها الهيئة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالأخطاء الشائعة التي قد تحدث خلال

التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب المستحقة، وشرح سبل تجنب هذه الأخطاء.

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