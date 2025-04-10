سعادة البستاني: "نؤمن بالدور الحيوي للمؤثرين في نشر الثقافة الضريبية، فقد كانوا شركاء أساسيين في نجاح العديد من حملات التوعية على مدار السنوات الماضية"

سعادة الشحي: "إن تمكين صنّاع المحتوى بالمعرفة ‏التشريعية والضريبية يُعد جزءاً محورياً من رؤيتنا المشتركة لبناء قطاع إعلامي مستدام"

أبوظبي: عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، وبحضور ممثلين من أكاديمية الإعلام الجديد جلسة توعوية لصنّاع المحتوى والمؤثرين حول الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسليط‏ الضوء على متطلبات الامتثال الضريبي المتعلقة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، لا سيما في ‏ظل ما يشهده قطاع صناعة المحتوى والمؤثرين من تطورات متسارعة.

حيث أكدت الهيئة إيمانها بأهمية تعزيز المعرفة بالإجراءات الضريبية لكافة شرائح الخاضعين للضريبة، ضمن خطة توعوية شاملة تستهدف رفع الوعي الضريبي لدى كافة فئات المجتمع، كما أكدت الهيئة التزامها بدعم مختلف القطاعات، وتمكينها ‏من الامتثال الذاتي للتشريعات الضريبية المعتمدة في الدولة، بما يضمن استمرارية الأعمال ‏واستدامة النمو.

قال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ‏"يسرّنا التعاون مع مجلس الإمارات للإعلام في تنظيم هذه الجلسة التوعوية المهمة، التي جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على إشراك صنّاع المحتوى والمؤثرين ضمن حملاتها وبرامجها التوعوية، لتمكينهم من فهم الالتزامات الضريبية، وبهذه المناسبة يسعدنا الإعلان عن إطلاق ‏‎"‎باقة ‏مؤثر‎"‎، التي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات صنّاع المحتوى والمؤثرين، وتضم حلولاً مبتكرة ‏وبرامج محاسبية تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا، لدعمهم في تحقيق الامتثال الضريبي بطريقة مرنة ‏وسهلة‎".

وأضاف سعادته: "نؤمن في الهيئة الاتحادية للضرائب بالدور الحيوي للمؤثرين في نشر الثقافة الضريبية، فقد كانوا ولازالوا شركاء أساسيين في نجاح العديد من حملات التوعية على مدار السنوات الماضية، وساهموا في إيصال الرسائل الضريبية إلى المجتمع بأساليب مبتكرة ولغة بسيطة بالشراكة مع الهيئة في محطات عديدة".

وأشار سعادته إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى نشر الثقافة الضريبية في أوساط جميع الفئات ‏الخاضعة للضريبة، وتيسير فهم التشريعات والإجراءات ذات الصلة‏، بهدف تعزيز الامتثال الطوعي بأساليب مبسّطة وفعّالة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، لضمان تطبيق الضريبة بسلاسة ودقة، وبما ‏يواكب تطلعات الدولة في ترسيخ منظومة ضريبية شفافة وعادلة ومستدامة.

ومن جانبه، قال سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إن تمكين صنّاع المحتوى بالمعرفة ‏التشريعية والضريبية يُعد جزءاً محورياً من رؤيتنا المشتركة لبناء قطاع إعلامي مستدام، ملتزم بمسؤولياته الضريبية، ويواكب التحولات الرقمية ‏المتسارعة، ويعزز من التزامه بالمعايير المؤسسية‎.‎

وأشار سعادته إلى أن تنظيم جلسة توعوية متخصصة حول الامتثال للتشريعات الضريبية، بالتعاون مع الهيئة ‏الاتحادية للضرائب، يُمثّل خطوة نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي المهني وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى صنّاع ‏المحتوى في الدولة، منوهاً أن هذه الخطوة تعكس التكامل الوثيق بين التشريعات الإعلامية والمنظومة الضريبية في ‏دولة الإمارات، بما يضمن خلق بيئة تنظيمية متكاملة تدعم النمو المهني المستدام لقطاع الإعلام وتعزز من جاذبيته ‏الاستثمارية‎.‎

وأضاف سعادته قائلاً: "يمثل اقتصاد المحتوى اليوم أحد الركائز الأساسية لقطاع الإعلام الجديد، ومن الضروري ‏تزويد العاملين في هذا المجال بالمعرفة القانونية والضريبية اللازمة لضمان استمرارية أعمالهم ضمن الأطر التشريعية ‏والقانونية المعتمدة في الدولة. وتعد هذه الجلسة بمثابة منصة عملية لتوسيع فهمهم للمنظومة الضريبية، وتبسيط ‏إجراءات الامتثال الضريبي".‏

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن المجلس ملتزم بتوسيع الشراكات مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، بما ‏يسهم في تعزيز الوعي المهني‎ ‎للعاملين في قطاع الإعلام، وتمكين صنّاعه من أداء دورهم كمساهمين فاعلين في التنمية ‏الاقتصادية للدولة‎.‎

وقدم فريق الهيئة شرحاً وافياً للالتزامات الضريبية كما تخللت الجلسة استفسارات وأسئلة من صناع المحتوى تم الإجابة عليها من قبل الخبراء الضريبيين المختصين لتقديم الدعم الكامل لصناع المحتوى لتحقيق الامتثال الضريبي الكامل.

يجدر الذكر بأن الهيئة قامت سابقاً ضمن خططها التوعوية بإطلاق العديد من الورش التوعوية للتعريف، بالضريبة الانتقائية في 2017، وضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، ومن ثم التعريف بضريبة الشركات والأعمال في يونيو 2023.

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

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