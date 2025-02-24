أبوظبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وضمن مشاركتها في شهر الابتكار (الإمارات تبتكر 2025) عن تسجيل ملكية فكرية لباقة "موفق‎"‎، التي تم تطويرها خصيصاً ‏لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أشارت الهيئة إلى أن تسجيل الملكية الفكرية لباقة "موفق" خطوة هامة نحو تعزيز ‏الابتكار في النظام الضريبي وتقديم حلول متكاملة تواكب احتياجات ‏السوق، وتتطلع إلى أن تسهم "موفق" في تمكين الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الامتثال الضريبي.‏

وبهذه المناسبة قال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن هذا التسجيل يُرسّخ مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم حلول ضريبية مبتكرة، حيث تقدم باقة موفق مجموعة من الامتيازات والتسهيلات، والمواد التعليمية المخصصة التي تهدف وتساهم في تعزيز ‏التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالقوانين وتطبيق الإجراءات الضريبية".

وأضاف سعادته، تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بالابتكار والتطوير، وتُعزّز جهودنا في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم الامتثال التنظيمي، والارتقاء بالابتكار التشغيلي، مما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الضريبية المقدمة.

وتؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب التزامها بمواصلة جهودها في تبني وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز جاهزيتها ‏المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ التميز المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في المنظومة الضريبية.‏

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تشارك في شهر الابتكار (الإمارات تبتكر 2025) بمجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات لدعم مسيرة الابتكار الوطنية.

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