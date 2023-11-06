بمُشاركة 370 من المعنيين في إطار حملتها لتعزيز الوعي الـضريبي

الهيئة تؤكد أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات بالتسجيل للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة

الشارقة : أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل لضريبة الشركات موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتًا كافيًا للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة.

وأوضح سعادته أن التسجيل مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة خالد البستاني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في الشارقة ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة، عُقدت بحضور سعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعادة أحمد عبيد القصير المدير

التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومريم الشامسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية في الإمارة.

وأشار سعادة خالد البستاني في كلمته إلى أن ورشة العمل الجديدة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة العديد من الجلسات وورش العمل التوعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بضريبة الشركات وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها.

وأضاف سعادته: "نهدف من خلال الحملة إلى التعريف بمبادئ ضريبة الشركات، وتسليط الضوء على قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة".

وشكلت ورشة العمل الحضورية السادسة جزءاً رئيسياً من الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، حيث شهدت حضور أكثر من 370 من ممثلي قطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

وتأتي الورشة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي تتضمن عقد ورش عمل افتراضية وحضورية للوصول إلى كافة الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بها في جميع أنحاء الدولة‘ فعقدت الهيئة خلال الفترة الماضية ورش عمل مُماثلة في أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وتناولت ورشة العمل العديد من المواضيع ذات الصلة؛ منها معايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات

إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.

وخلال الورشة؛ سلط مُمثلو الهيئة الضوء على منصة "إمارات تاكس" التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل باتباع خطوات سهلة وواضحة مُشيرين إلى انه بإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة، والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

ودعا مُمثلو الهيئة المشاركين للاستفادة من الندوات الافتراضية للتعريف بضريبة الشركات المُتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب التي تتضمن ورش عمل تعريفية حول ضريبة الشركات باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد. وأجاب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية الضريبية وتجاوبها وتفاعلها المستمر مع استفسارات قطاعات الأعمال.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات والأفراد الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة بهذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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